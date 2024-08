Do passado para o presente

De Sêneca: De todas as pessoas, só são tranquilas aquelas que dedicam algum tempo à filosofia.

Somente elas vivem verdadeiramente, não satisfeitas em apenas cuidar dos próprios dias, elas anexam todas as eras à sua.

A colheita do passado é acrescentada a seu repertório.

Somente o ingrato deixaria de ver que esses grandes arquitetos de pensamentos veneráveis nasceram e criaram um modo de vida para nós.

Marco Aurélio: É assombroso a facilidade com que amamos a nós mesmos, acima de todos os outros.

No entanto, confiamos mais na opinião alheia do que em nossa avaliação de nós mesmos.

CONTERRAS

Do mesmo torrão do craque, que atuou no Ferroviário, Vasco da Gama e Sporting de Lisboa.

Quixadaenses Edivando Moraes, João Eudes Costa e Airton Monteiro editaram Pacoti - O Homem Goal.

AFORISMOS

Mauro Mota: Como não tinham bens, o casamento foi em comunhão de males.

É tão possessivo que até quando diz Meu Deus!, ele quer ser o dono de Deus.

NEM REZA

Amigos do alheio que vêm furtando fios elétricos pelas vias da cidade.

Não respeitaram sequer orações do Shalom instalado na José Lourenço, onde foi casa do meu inesquecível amigo Cláudio Martins.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 5 de agosto: Ticiana Queiroz, de Pio Rodrigues e Stella .... Carlos Martin, que participou de um jubileu do Hans Schmidtner no Estoril de Portugal, onde eu também estava .... Karla Maia, primeira-dama do Tribunal do Trabalho .... Manoel Florêncio, advogado de banca bastante requisitada do leste .... Vanessa Queirós, uma das três varoas do saudoso Zenilo Almada e Mirian .... Ciro Câmara, jornalista, bombando com o seu Câmara de Histórias no Instagram .... Daniele Pontes, afilhada nupcial .... Maria da Graça Maia, viúva do Roberto, meu precioso colega no Marista Cearense .... Maria das Neves Oliveira.