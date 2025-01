Sobre a empatia e o altruísmo

Sêneca: Mas, como todas as partes da filosofia, a empatia e o altruísmo são uma questão de prática.

Como Sêneca observou, é possível aprender a "alegrar-se com todo o sucesso dos outros".

E comover-se com todos os seus fracassos, pois é precisamente isso que as pessoas virtuosas fazem.

Elas ensinam a si mesmas a torcer ativamente por outras pessoas, mesmo em caso em que isso poderia vir em detrimento delas próprias.

E deixam de lado a inveja e a possessividade, ficando você também convicto de que também pode exercer o mesmo procedimento.

A pessoa que faz mal, faz mal a si própria, e a pessoa injusta consigo mesma, prejudica a si mesma.

DIA SIM, DIA NÃO

Dr Estenio Campelo não compareceu ao bacalhau da Finlândia acontecido no Ordones da Azevedo Bolão.

Entretanto, marcou, decididamente, a carneirada servida no dia seguinte pelos irmãos Ordones e Zequinha.

EXULTANTES

Jubilosos, Cláudia e Tomaz Pompeu, Lucélia e Genivaldo Melo estrearam de avós.

Mediante baixada da cegonha trazendo senhorinha Giovanna, pros filhos Caroline e Felipe.

TRUNFOS A FAVOR

Dr Jório Câmara dominando primeiríssima da Boghos da esquinante Rui Barbosa.

Com sua competência e charme mais que evidentes.

RONDA DOS NATAIS

Hoje, sexta, 17 de janeiro: Tobias Sydrião Ferreira, forma com Patrícia, Távora de berço, um dos habituais casais comensais do Albergue Universitário, quando Paulo e Odete Aragão recebem .... Viviane Miranda, verbete do Sociedade Cearense morante na Carolina Sucupira .... José Almeida Leite, pintor cuja mais bela paisagem que retrata o Ugarte leva sua certeira assinatura.