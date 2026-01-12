Foto: acervo pessoal No almoçadão do Ugarte, dr Weiber Xavier e Arlen Medina, que foi meu diretor em O POVO

De Pedro Bezerra de Araújo (Pierre Nadie, em Sol ao Luar), por sinal, título excelente:

Muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar confundem sentimentos com o perdão, assim como muitos também confundem emoções com amor.

Sentimentos e emoções podem alternar-se e dependem de humores, o perdão tem como seu irmão gêmeo o amor.

Origina-se numa decisão assentada nas entrâncias neuronais, ou seja, trata-se de uma determinação da mente.

A intensidade e gravidade do opróbrio pertence mais ao ofendido do que ao ofensor:

Uma mesma ofensa provoca reações variadas em cada pessoa ofendida, o caráter, os princípios e a autoestima.

À FRANCESA

Almejando confirmar sua presença no Ideal, quinta, biribistas, só após mil ligações sem êxito.

Foram descobrir Enóe Carneiro, viúva do saudoso Alberto, que formou na roda da Caio Cid, em Orlando, mostrando os parques à netança.

AMANHÃ

Terça-feira em Prosa e Verso, das 9h30 às 11h30, no Palácio da Luz.

Ensejará ao poeta Abdon Melo soprar velinhas natalícias.

PRAZO

Presidente em exercício Leonardo Moura se vale desta coluna, fito solicitar aos partícipes da coletânea 2026 da Almece. Que enviem suas colaborações até 31 deste.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 12 de janeiro: Anastácio Marinho, cujo pai foi peça-chave na minha volta ao O POVO .... Maria Luíza Vieira, mulher do dr Walber, que forma no meu Guia-Saúde .... José Freitas Júnior, estreou no Sociedade Cearense 2024 .... Teresa Martins, nora dos meus inesquecíveis Cláudio e Irene .... Adelino Pinheiro.







