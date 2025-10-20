Testes da Transnordestina foram autorizados pelo Goveno Federal
O comboio da Transnordestina entra em operação experimental entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, no Ceará, para dar início aos testes de resistência dos trilhos e dormentes
- Trem, olha o trem! Vem surgindo por trás das montanhas azuis, olha o trem…
O apito do trem do imaginário poético e musical de Raul Seixas, em meio à verde paisagem, será ouvido até o fim do mês em Missão Velha, no Cariri.
O comboio da Transnordestina entra em operação experimental entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, no Ceará, para dar início aos testes de resistência dos trilhos e dormentes, bem como aos lastros de apoio.
De acordo com o presidente da empresa, Tufi Daher, os trens cumprirão o trajeto de 600 km a uma velocidade de até 60 km/h, com duas máquinas e vinte vagões carregados de combustíveis, soja, milho, algodão e minérios, apontados como as mercadorias preferenciais destinadas ao Porto do Pecém.
Esse é um procedimento normal para início de operação, comenta Tufi. A etapa seguinte serão os testes de carga e descarga em plataformas ou portos secos, ainda não definidos. A disputa, cheia de nuances, está entre Missão Velha e Quixeramobim, aposta o presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Amílcar Silveira.
A linha com destino ao Porto do Pecém estará concluída no início de 2027, estima o dirigente da Transnordestina.
Já o governo federal projeta para 2029, “furando” a promessa anterior. O trecho para Pernambuco em direção ao Porto de Suape ganhou maior avanço este mês, com o início da operação de um trecho estratégico de 679 km, entre São Miguel Fidalgo (PI) e Acopiara (CE), passando pelo oeste de Pernambuco.
