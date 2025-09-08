Instituições democráticas, confiança e a ação parlamentar

Foto: Rosinei Coutinho/STF Imagem ilustrativa de apoio. Jair Bolsonaro e sete aliados compõem o Núcleo 1 da trama golpista e são julgados no STF

O julgamento dos envolvidos na tentativa do golpe contra o Estado democrático brasileiro está em curso. Proponho lançar olhar sobre como a desconfiança nas instituições de representação brasileiras é um componente para compreender as ações no Congresso Nacional e as articulações para o projeto de anistia.

A Pesquisa Genial/Quaest publicada em 8 de setembro de 2025, aplicada em agosto, verificou o nível de confiança nas instituições democráticas. Como resultado, indicou, em relação ao parlamento, 45% de confiança e 52% não confiam.

Os partidos políticos, por sua vez, foram apontados com 36% de confiança e 63% não confiam. As instituições de maior confiança, segundo a pesquisa, foram as de fé (igreja) e força (exército, polícia).

Segunda a pesquisa Genial/Quaest, as três instituições indicadas como mais confiáveis foram a Igreja Católica (73% confiam), Polícia Militar (71% confiam) e os militares/forças armadas (70%). As igrejas evangélicas tiveram uma queda no percentual de confiança: em 2023, era de 68% e, nesta pesquisa de 2025, é de 58%.

Sob o viés da ciência política, o primeiro ponto que considero é que a pessoas são influenciadas por identidades sociais e grupos que participam.

Não há uma proximidade com uma agenda construída pelos partidos. Por isso, é mais interessante para os parlamentares a organização por bancadas temáticas, pois conseguem mobilizar o apoio de suas bases eleitorais.

O segundo ponto é que a escolha do voto tende a ser principalmente orientada pelas características pessoais do representante, evidência indicada na desconfiança nos partidos e dos próprios parlamentares.

Este tópico chama atenção por abrir espaço para ascensão de figuras populistas que encontrem uma “janela de oportunidade” na vacância de uma liderança.

Neste caso, vale observar o potencial mobilizador de aprovação ou rejeição, como nos atos do 7 de setembro de 2025 que reuniram como pauta a anistia total, mas como beneficiado principal o ex-presidente em julgamento, Jair Bolsonaro, e com a rejeição ao Ministro do STF Alexandre de Moraes.

Vejam que a agenda de mobilizações utiliza figuras envolvidas no processo para dar visibilidade à agenda. Ou seja, a confiança e desconfiança nas instituições são vinculadas a percepção sobre os indivíduos que ocupam estes espaços.

O terceiro ponto que considero é a configuração partidária articulada com a política regional. A desconfiança em partidos tenderia ao seu enfraquecimento regional. Entretanto, as instituições partidárias conseguem articulação quando estão vinculados aos grupos políticos estaduais.

Esses três pontos nos auxiliam a compreender a ação parlamentar via bancadas temáticas que, somadas aos parlamentares eleitos por suas características pessoais e força em grupo político regional, fragmentam as agendas movimentadas no Congresso. No jogo orçamentário e sem transparência, pesa as demandas regionais de manutenção e ampliação de base eleitoral.

No jogo de reforçar a soberania nacional e as instituições democráticas, esbarramos na fragmentação da representação política parlamentar em pessoalidade e especificidades regionais que tem como termômetro interesses particulares de grupos que visam a permanência no poder político institucional.

A consequência é a instabilidade das instituições e a imprevisibilidade das ações do Congresso diante de questões nacionais, como no julgamento sobre a tentativa de golpe. Há, também, o distanciamento sobre a construção de instituições que defendam o interesse coletivo, voltadas para construção do bem estar comum.

