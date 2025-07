Os Estados Unidos querem Bolsonaro na eleição de 2026

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Steve Bannon, cercado por guarda-costas, chega para se entregar no FBI Washington Field Office nesta segunda, 15 de novembro de 2021 em Washington, DC



Em artigo que escrevi logo após o fim da cúpula do Brics, anotei que os ataques do presidente Donald Trump ao Brasil (antes de aumentar a taxa de importação para 50%) tinham dois objetivos.

O primeiro era livrar o aliado Jair Bolsonaro dos processos que correm contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF). E, o segundo, seria atingir o Brics, devido à sua proposta de se apresentar como alternativa de governança do Sul Global, proposta vista pela Casa Branca como contrária aos interesses americanos. No entanto, dei mais peso à investida contra o Brics,

Mas, frente aos fatos, é preciso ajustar essa análise.

Vê-se agora que o propósito maior de Trump é exclusivamente político, a economia, uma desculpa. O propósito principal é evitar que Bolsonaro seja preso, viabilizando-o como candidato da extrema direita nas eleições de 2026.

Isso pode ser conferido nas palavras dos próprios bolsonarista, começando por Steve Bannon,

Em declaração à coluna da jornalista Mariana Sanches (Uol), ele afirmou: “Derrubem o caso (o processo contra Bolsonaro, que nós derrubamos as tarifas”. Bannon é destacado militante do MAGA, ex-estrategista-chefe da Casa Branca (primeiro mandato de Trump), e atualmente conselheiro do presidente.

Vejam como a banda toca (desafinada)

Eduardo Bolsonaro - deputado federal licenciado para conspirar contra o Brasil nos EUA.

Divulgou vídeo afirmando que é responsabilidade do Congresso liderar o movimento a favor de Bolsonaro, “começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita". (Leia-se: garantir a impunidade para o golpista). Exigiu também a “responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder”. (Leia-se Alexandre de Moraes).

E ameaçou: "Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. (Leia-se, vingança contra todos os que os Bolsonaros consideram inimigos)

Flávio Bolsonaro - Senador (PL-SP)



Em entrevista à CNN também defendeu anistia para o pai, recomendando capitulação irrestrita a Donald Trump: “Essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra sim, em que nós não estamos em condições normais, de exigir nada do Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independentemente da nossa vontade”.

E ameaçador: “Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam duas bombas atômicas aqui no Brasil para depois anunciarmos que vamos fazer anistia”.

Economia, a desculpa

Visto assim, parece óbvio que será impossível limitar a discussão a aspectos “econômicos” do problema. A questão é eminentemente política, e deve demorar a ser resolvida.

Trump e os bolsonaristas não estão interessados em tarifas, mas livrar, Bolsonaro da cadeia para viabilizá-lo como candidato da extrema direita em 2026.

Se isso acontecer (vade retro), o Centrão vai abandonar suas veleidades democráticas e cair (mais uma vez) no colo do candidato a ditador.