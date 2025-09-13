Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados | Evaristo Sá/AFP | Fellipe Sampaio/STF Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes

Logo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro — agora oficialmente chefe de organização criminosa —, representantes do governo dos Estados Unidos reagiram.

(De princípio, pensei em incluir Eduardo Bolsonaro na categoria “representante” dos EUA. Porém, ele serve ao governo americano como simples lacaio, catando as migalhas políticas que caem do banquete fascistoide trumpista.)

O chefe da extrema direita mundial, Donald Trump, se disse “surpreso” com a condenação e fez elogios a Jair Bolsonaro.

Na sequência, iniciou-se o tiroteio verbal contra o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal (STF), na contramão do que fizeram jornais do mundo inteiro.

A condenação de Bolsonaro foi elogiada pelas nações civilizadas pela coragem do STF em fazer o julgamento sem se importar com a violenta pressão exercida pelo (ex-)grande irmão do Norte.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, disse que os americanos vão “responder de forma adequada” à condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A embaixada americana também se manifestou, classificando o ministro do STF Alexandre de Moraes de “violador dos direitos humanos”. Em psicologia, esse comportamento tem o nome de “projeção”, mas pode chamá-lo de hipocrisia.

O ataque mais agressivo partiu do serviçal dos EUA, o ex-brasileiro Eduardo Bolsonaro. Em declaração ao portal Metrópoles, ele ameaçou o Brasil com uma intervenção militar, com a “vinda de caças F-35 e de navios de guerra”, liderada pelo Tio Sam.

Pelo jeito, o fracasso subiu à cabeça de Eduardo Bolsonaro e ele passou a delirar. Será que ele pensa que os EUA vão mandar o Rambo para resgatar o paipai dele? Nesse jogo bruto, Eduardo é somente uma pecinha insignificante, movida de acordo com interesses americanos.

Chegou a hora de separar os homens dos meninos; os verdadeiros patriotas dos patrioteiros; os democratas dos autocratas. Quando a liberdade e a democracia estão em jogo, não existe ”caminho do meio”. É preciso fazer escolhas para ficar do lado certo da história.

É hora de dizer que os partidos que se classificam como “direita democrática”, mas abraçam a extrema direita, objetivamente estão favorecendo os candidatos a ditador.