Governo Lula é imperfeito, mas não é uma nau dos loucos

A última pesquisa de sondagem sobre a aprovação do governo Lula me surpreendeu. E me surpreendeu porque este governo não é ruim no sentido clássico do termo. Não temos no Planalto uma formação iminente de um bloco de insensatos pronto para entrar numa nau dos loucos. Claro que não está tudo bem.

Os desafios do governo seguem imensos em muitas áreas. Mas, por outro lado, temos quase pleno emprego no País, a economia vem crescendo aos poucos, mas vem crescendo, há uma estabilidade mínima entre os poderes institucionais e uma política que segue nos moldes políticos sem atentados morais contra pessoas e grupos.

No Natal passado, li uma entrevista muito reveladora com o filósofo e economista Eduardo Giannetti, na qual ele dizia não encontrar motivo para as previsões negativas e exageradas do mercado brasileiro, que tem sempre em mãos uma visão catastrófica para a economia do governo Lula. Eis o que ele disse: “O mercado brasileiro é extremamente exigente quando se trata de pedir cortes de gasto primário, mas ele é completamente omisso quando se trata de trazer à tona o custo fiscal de um aumento extravagante de juros como esse que nós estamos vivendo no Brasil”.

Giannetti é um homem elegante e disse que o mercado ganha com especulação e ambiente volátil. “Os agentes poderosos do mercado adoram”, e afirma: “Os indicadores fiscais brasileiros, embora preocupantes, não são calamitosos”. As palavras de Gianetti provaram ser verdade quando, um mês depois, o governo anunciou que as contas governamentais cumpriram a meta estabelecida com déficit ligado à ajuda necessária ao desastre do Rio de Grande do Sul.

O economista, porém, considera que as ações apresentadas pelo ministro Fernando Haddad para o equilíbrio das contas não são suficientes e critica a vinculação de despesas fixas ao salário mínimo, entre outras coisas. Cito essa entrevista por ser mais esclarecedora e menos apocalíptica do que muitas outras que eu leio diariamente.

Este governo está trabalhando. Erra muito, é verdade, embora Lula repita a bobagem de que o governo não pode errar, não tem o direito de errar e outras lengalengas. Observo certas iniciativas do governo com imensa preocupação.

Por exemplo, o governo Lula não conseguiu dar ainda uma resposta digna à questão dos ataques aos povos indígenas na Amazônia, mas o presidente atacou o Ibama na defesa que faz da exploração de petróleo na foz do Amazonas, uma decisão que eu considero trevosa num país que vende a ideia de inovação e investimentos em energias limpas. Explorar a foz não me parece uma defesa ética. Nada do que eu leio me faz pensar na sensatez ambiental e econômica dessa decisão no longo prazo.

Por outro lado, o governo Lula está conseguindo, aos trancos e barrancos, trabalhar com este Congresso Nacional. Na última segunda-feira, ouvi o presidente da Câmara, Hugo Motta, dizer que o Brasil “não funciona” enquanto as emendas parlamentares suspensas pelo ministro Flávio Dino não forem liberadas, “porque o País quer isso e espera por isso”.

Qual Brasil está esperando que um punhado de pessoas que não se sabe exatamente quem são receba rios de dinheiro que serão usados não se sabe exatamente aonde? O governo Lula é muito imperfeito, mas não é uma nau de loucos.