Sou jornalista de formação. Tenho o privilégio de ter uma vida marcada pela leitura e pela escrita. Foi a única coisa que eu fiz na vida até o momento. Claro, além de criar meus três filhos. Trabalhei como repórter, editora de algumas áreas do O POVO, editei livros de literatura, fiz um mestrado em Literatura na Universidade Federal do Ceará (UFC). Sigo aprendendo sempre. É o que importa pra mim
Os crimes de Maduro são vários e ele deve ser julgado e condenado. No entanto, o povo venezuelano é que teria de ter o privilégio de comandar esse processo.
O povo venezuelano é que deveria levar Maduro a prestar contas com seu país, como aconteceu na Argentina, no Chile, e agora, no Brasil. Isso não impediria que outras acusações contra ele, incluindo o narcotráfico, caso comprovado, pudessem também incorrer em sanções contra o ditador.
No entanto, quando os Estados Unidos negam invasão de território internacional e afirmam que "cumpriram a lei" ao prenderem o ditador venezuelano, é apenas um sofisma do exercício de poder errático, como classificam vários analistas em jornais estadunidenses se referindo ao tipo de política externa praticado por Trump.
Desde que assumiu o segundo mandato presidencial, Trump tem dito que quer guerra, embora almeje o Prêmio Nobel da Paz. Quer o Canadá, a Groelândia, o Canal do Panamá (ou do México), quer Gaza, quer a Venezuela, se agrada da Colômbia.
Ao mesmo tempo em que está implodindo o multilateralismo, parece ressuscitar o gosto pela ampliação de territórios à força bruta.
O governo Trump deveria nos levar ao exame dos contrastes dos anos de 1920 que inventaram dança, moda e ritmos novos, ao mesmo tempo em que fomentaram as bases para a Segunda Guerra Mundial, com tudo o que já sabemos. Embora não se repita, é importante aprendermos com a dona História.
Tempos sombrios, como alerta Hannah Arendt, se desenham debaixo de nosso nariz, levantando personagens absolutos, à margem das leis, ou criando novas que atendam a seus interesses absolutistas.
Muito diferente do século XX, a complexidade dos tempos contemporâneos parece nos deixar ainda mais vulneráveis, numa sociedade dominada por seres falantes e não pensantes, à semelhança dos não humanos que já deverão estar estocados para os conflitos bélicos que se avizinham.