Exposição "Negro é um rio que navego em sonhos" entra na última semana
Rubens Rodrigues é jornalista, editor de Cidades do O POVO. Nesta coluna, trata de assuntos ligados a raça, diversidade e direitos humanos. MBA em Jornalismo Digital e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS. Está entre o TOP 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira.
Montagem coletiva é a exposição inaugural da Galeria da Liberdade, localizada no complexo arquitetônico do Palácio da Abolição
Em cartaz na Galeria da Liberdade, no Palácio da Abolição, a exposição “Negro é um rio que navego em sonhos” entra em sua última semana em cartaz. Os trabalhos podem ser vistos até o próximo sábado, 16 de agosto.
Com curadoria de Ana Aline Furtado, a exposição coletiva reúne obras de Alexia Ferreira, Blecaute, Cecília Calaça, Clébson Francisco, Darwin Marinho, Roberto Silva, kulumyn-açu, Luli Pinheiro, Suellem Cosme, Trojany e Wellington Gadelha.
O espaço a céu aberto na Galeria da Liberdade propõe à sociedade repensar a presença de pessoas negras e indígenas no Estado. A montagem “Negro é um rio que navego em sonhos” é a exposição inaugural da Galeria, aberta em junho deste ano.
O conjunto arquitetônico do Palácio da Abolição deu lugar ao Mausoléu de Castello Branco desde 1972.
Nos últimos anos, o Governo do Estado, que tem o Palácio como sede, resolveu transformar o local que homenageava o ex-presidente da República no governo militar em espaço de valorização a líderes abolicionistas.