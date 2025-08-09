Exposição "Negro é um rio que navego em sonhos" entra na última semana

Foto: FÁBIO LIMA Galeria da Liberdade fica onde funcionava o Mausoléu de Castello Branco

Em cartaz na Galeria da Liberdade, no Palácio da Abolição, a exposição “Negro é um rio que navego em sonhos” entra em sua última semana em cartaz. Os trabalhos podem ser vistos até o próximo sábado, 16 de agosto.

Com curadoria de Ana Aline Furtado, a exposição coletiva reúne obras de Alexia Ferreira, Blecaute, Cecília Calaça, Clébson Francisco, Darwin Marinho, Roberto Silva, kulumyn-açu, Luli Pinheiro, Suellem Cosme, Trojany e Wellington Gadelha.

O espaço a céu aberto na Galeria da Liberdade propõe à sociedade repensar a presença de pessoas negras e indígenas no Estado. A montagem “Negro é um rio que navego em sonhos” é a exposição inaugural da Galeria, aberta em junho deste ano.

Mausoléu deu lugar à Galeria da Liberdade

O conjunto arquitetônico do Palácio da Abolição deu lugar ao Mausoléu de Castello Branco desde 1972.

Nos últimos anos, o Governo do Estado, que tem o Palácio como sede, resolveu transformar o local que homenageava o ex-presidente da República no governo militar em espaço de valorização a líderes abolicionistas.

Em 2023, o governador Elmano de Freitas chegou a dizer que "no Palácio da Abolição não ficará o mausoléu de quem apoiou a ditadura" e que era incoerente manter o mausoléu no Palácio.

Hoje, o equipamento é focado em temas voltados aos direitos humanos e à memória social.

Serviço: "Negro é um rio que navego em sonhos"



Galeria da Liberdade (Avenida Barão de Studart, 505)

Quarta e quinta: 10 às 18 horas

Sexta e sábado: 13 às 20 horas

Entrada gratuita

