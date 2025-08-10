Inscritos autodeclarados indígenas crescem 89% no Enem 2025

Foto: FÁBIO LIMA Imagem de apoio ilustrativo: campus IFCE Ceará. Estado teve mais de 275 mil pessoas com inscrição confirmada no Enem 2025

O número de inscritos autodeclarados indígenas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passou de 19.980, em 2022, para 37.489, em 2025. O aumento dentro desse período é de 89% no País.

O comparativo foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado nesse sábado, 9.

O Painel Enem mostra também que 16.610 dos inscritos autodeclarados indígenas, neste ano, afirmaram estar cursando o último ano do ensino médio. De acordo com o Inep, o número representa o dobro do cenário de 2022, quando 8.279 inscritos autodeclarados indígenas se disseram concluintes do ensino médio.

Neste ano, 55,61% dos indígenas que tiveram inscrição confirmada são do público feminino e 44,39% masculino. Ao todo, 14.052 disseram já ter concluído o ensino médio.

A maioria dos inscritos confirmados indígenas está no Amazonas (6.764), seguido de Pernambuco (4.525) e Bahia (3.450).

No Ceará, mais de 275 mil pessoas tiveram inscrição confirmada no Enem 2025, sendo mais de 118 concluintes do ensino médio. O Painel Enem é disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).