Inscritos autodeclarados indígenas crescem 89% no Enem 2025
Rubens Rodrigues é jornalista, editor de Cidades do O POVO. Nesta coluna, trata de assuntos ligados a raça, diversidade e direitos humanos. MBA em Jornalismo Digital e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS. Está entre o TOP 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira.
O comparativo foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado nesse sábado, 9.
O Painel Enem mostra também que 16.610 dos inscritos autodeclarados indígenas, neste ano, afirmaram estar cursando o último ano do ensino médio. De acordo com o Inep, o número representa o dobro do cenário de 2022, quando 8.279 inscritos autodeclarados indígenas se disseram concluintes do ensino médio.