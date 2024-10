Homens brancos: o perfil dos prefeitos eleitos no Ceará

Nos municípios do Ceará, mulheres e pessoas negras ainda são minoria. Veja os dados de perfil de gênero, raça, idade e escolaridade dos prefeitos eleitos no primeiro turno no Estado

Os prefeitos do Ceará continuam sendo os homens brancos de meia idade com ensino superior completo. Fora o segundo turno em Fortaleza e Caucaia, o Estado já decidiu os próximos prefeitos e não mudou o perfil deles, mesmo que não correspondam à face dos cearenses.

Pra começar, apenas 21% dos eleitos foram mulheres, sub-representação evidente do eleitorado cearense de 52,55% de mulheres. Elas são maioria de um gigante brasileiro: o Ceará é o oitavo maior colégio eleitoral do Brasil e o terceiro do Nordeste.

O Ceará é composto por 64,7% de população autodeclarada parda, mas são as pessoas brancas que mais chegaram ao poder nas eleições municipais de 2024. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 55% dos prefeitos eleitos são brancos, seguidos de 44% pretos e 1% pardos.

No Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população branca cearense corresponde a 27,9%, enquanto a autodeclarada preta é de 6,8%. Há, ainda, 56.372 indígenas (0,6%) e 11.256 pessoas amarelas (0,1%), não representadas nas prefeituras do período de 2025 a 2029.

Os prefeitos em geral estão na faixa etária de 40 a 50 anos. O prefeito mais novo eleito neste turno foi Pedro Allan (PSB), de 21 anos, no município de Pacujá. Na outra extremidade, é o candidato eleito em Maracanaú, Roberto Pessoa (União), figura entre o mais velho, com 81 anos de idade.

Os cearenses também elegeram pessoas com ensino superior completo: 65,2% dos prefeitos eleitos estão nessa categoria. 44 pontos percentuais à frente da segunda mais votada, de pessoas com ensino médio completo (21%).

