O julgamento de Bolsonaro nas redes

Foto: EVARISTO SA / AFP Ministros do STF durante julgamento de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 11

.

Nexus é uma plataforma de pesquisa e inteligência de dados. Ela divulgou números coletados do X (ex-Twitter) nos últimos dias, mas sobretudo da quinta-feira (11). Veja, nesta rede uma amostra de 3,2 milhões de publicações em português relativas ao julgamento da trama golpista por 272 mil usuários únicos, revela que cerca de 90% dos discursos aludiam ao ministro Fux. E aí cabe tudo. Apoio, crítica, e opinião sem embasamento algum.

Esse volume total de posts, ou seja, 3,2 milhões (não esquecer que é uma amostra) sobre a ação penal referenda a seguinte conclusão: o povo brasileiro acompanhou, se engajou. Ainda mais se compararmos com os dados, ainda segundo a Nexus, da repercussão do filme "Ainda Estou Aqui" no Oscar. O julgamento teve 183% mais interações que o filme.

Uma vez que não dá para reclamar do impacto, esperamos que tenha sido eficaz também no entendimento provocado para que nas próximas décadas possamos dizer todos os dias que a democracia ainda está aqui.

IBGE e Serpro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Serpro, que é uma empresa pública voltada para governo digital, anunciam parceria para produção e utilização de dados no Brasil. Consideram uma "virada digital para o IBGE". Sabemos que sem dados confiáveis não há política pública que dê certo. Por isso a importância da informação.

Modernizar a gestão estatística e assegurar a proteção de informações críticas tem a ver com a tal da soberania digital, cuja importância é mais clara do que nunca.

Ministério Público comemora

O Ministério Público do Ceará comemora a conquista de cinco premiações na 13ª edição do Prêmio CNMP, realizada em Brasília nesta semana. As iniciativas premiadas foram: Robô de Verificação de Candidatura Eleitoral e Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais (ambas em 1º lugar em suas categorias), Nuavv Digital – Atendimento às Vítimas de Violência, Ouvidoria na Praça e Pequenos Passos (3º lugar em diferentes categorias).

Cientistas em Fortaleza

De 29 de setembro a 2 de outubro, Fortaleza receberá grandes cientistas, estudiosos, especialistas, pesquisadores e demais profissionais da inteligência de ponta no que se refere à inteligência voltada para a tecnologia.

É que os dois maiores eventos brasileiros nas áreas de Inteligência Artificial e Ciência de Dados (35ª Conferência Brasileira sobre Sistemas Inteligentes e o 40º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados) virão à cidade sob os cuidados da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A professora-doutora Viviane Menezes, do campus Quixadá, informa que as abordagens envolvem Inteligência Artificial; Linguagem Humana; Mineração e Aprendizado; Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações e Bioformática.

Impacto Produtivo

Estão disponíveis as inscrições para o Programa Impacto Produtivo 2025. Quer selecionar até 10 negócios cearenses com propostas inovadoras para solucionar desafios sociais e ambientais em setores estratégicos da economia.

Promovido pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), por meio do Hub Corredores Digitais, e Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), é voltado em negócios em estágio de validação ou tração inicial.

Serão priorizadas iniciativas com atuação em setores como agroindústria, moda, turismo, energia renovável, economia criativa e construção civil.

Há vagas

Globalweb anuncia abertura de 100 vagas em TI para Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As vagas são nas áreas de fábrica de software, sustentação e infraestrutura, com oportunidades presenciais, híbridas e remotas. Interessados e interessadas podem consultar requisitos e benefícios, assim como formalizar a própria candidatura na página de carreiras da empresa.



