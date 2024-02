Oposição questiona procurador da Alece

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa CLAUDIO Pinho, deputado estadual

A oposição de Elmano de Freitas (PT) irá questionar se o atual procurador-geral da Assembleia, Rodrigo Martiniano Ayres Lins, desempenha hoje o cargo de maneira irregular. Segundo parlamentares, Martiniano se enquadra em uma das hipóteses de incompatibilidade do exercício da advocacia do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma vez que é analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como a função de procurador só pode ser exercida por advogados habilitados, ele estaria também impedido de atuar na função que ocupa na Casa. A questão será levada à tribuna da Casa nesta terça-feira, 6, pelo deputado Cláudio Pinho (PDT), que também deverá acionar a Justiça sobre o caso. Opositores prometem ainda questionar todos os pareceres emitidos por ele desde sua nomeação, em setembro de 2022.

Repercussão

A oposição deverá usar o caso inclusive para questionar diversas votações da Casa, como a aprovação de mensagem que reajustou alíquotas do ICMS do Estado, entre outras. Questionada, a Alece não se manifestou sobre o caso.

Análise

Pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner afirma que "está claro" que o "status quo" político do Ceará trabalha hoje para que Evandro Leitão (PT) seja o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

Sem ciúmes

Wagner também destacou que não tem receio diante de "investidas" do PL que tentam filiar aliados dele em Fortaleza. "Quando davam em cima de alguma namorada, eu não tinha ciúmes porque confiava no relacionamento".

Alô, esperto

O Procon Fortaleza alerta mais uma vez para o golpe antigo, mas muito comum, das hospedagens falsas de Carnaval. A dica é desconfiar de preços muito abaixo do mercado e ter cuidado para não cair em perfis falsos.

Mobilização

O Sindifort, que representa servidores municipais de Fortaleza, fará novo ato hoje, às 9h, no Paço Municipal, com ônibus partindo da Praça da Bandeira às 8h. Categorias cobram reajuste salarial e atualização nos PCCSs.

Sui generis

Diretor da Faculdade de Direito da UFC, o advogado Machidovel Trigueiro é pré-candidato a prefeito de Itaitinga. Filiado ao Republicanos, ele pode ter apoio tanto da base de Elmano (PT) quanto de Capitão Wagner (União).

Foto: AURÉLIO ALVES Elmano de Freitas, governador do Ceará

Elmano recebe alta

Após semanas de idas e vindas ao hospital, o governador Elmano de Freitas (PT) teve alta e voltou para casa ontem, onde segue em observação. O petista ainda trata uma pneumonia e segue com agenda suspensa até a recuperação.

Verde...

Bolsonaristas do Ceará tentam fechar data de 23 de março para viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Fortaleza. Ele viria para lançar candidatura do deputado André Fernandes (PL) à Prefeitura da Capital.

...amarelo

A agenda do ex-presidente no Ceará, no entanto, teria outro "evento" para o dia anterior, 22 de março. Na ocasião, Bolsonaro deve ir à Câmara Municipal para receber título de cidadão honorário de Fortaleza.

Horizontais

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) apreendeu 52 paredões de som ao longo do período de Pré-Carnaval de Fortaleza deste ano. /// Fundador da Construtora Preferencial e sócio idealizador do Centro Fashion, o empresário Francisco Philomeno Neto recebe hoje a medalha Edson Queiroz na Câmara Municipal.