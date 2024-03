TJCE amplia número de mulheres no pleno

Foto: FCO FONTENELE Estátua de Themis, a deusa da Justiça, no saguão de entrada do Tribunal de Justiça do Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) elegeu ontem a juíza Cleide Alves de Aguiar como nova desembargadora. Antes no comando da 3ª Câmara de Direito Privado, a magistrada, que vai ocupar a vaga deixada com a aposentadoria de Maria Vilauba Fausto Lopes, torna-se assim a 20ª mulher a compor o pleno do TJCE. Nos últimos anos, a corte vem ampliando a representatividade feminina em seu corpo de julgadores. Atualmente, as mulheres são 40% do total de assentos. Apenas em 2022, cinco juízas foram escolhidas como desembargadoras - quatro delas por mérito e uma por antiguidade. A nomeação da nova integrante deve ser assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nos próximos dias.

Juizados

Sob a alçada do TJCE, o número de Juizados de Violência Doméstica passou de um para sete em pouco mais de dez anos - dois em Fortaleza, dois na RMF e três no Interior. Um oitavo está previsto para Quixadá ainda em 2024.

Proteção

Entre os anos de 2022 e 2023, houve um crescimento de 20,6% na concessão de medidas protetivas para mulheres, considerando-se somente os dois juizados da capital cearense. Foram quase mil medidas a mais nessas unidades.

Mulheres

Por falar em presença feminina em espaços de poder, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) celebrou que, pela primeira vez, a bancada de mulheres na Câmara chegou a dez membros, mas enfatizou que isso está longe do ideal.

Cobrança

"Somos a maioria das eleitoras", disse à coluna, "mas a gente não consegue estar representada na Câmara, que tem 43 assentos e só 9 eleitas". A 10ª é a suplente Anna Karina (Psol), que assumiu com a licença de Gabriel Aguiar.

De olho

Pretendente a uma cadeira na Câmara, Kamila Cardoso (União) projetou desafios que tem pela frente. "Como mulher, nova no cenário político, me senti honrada por sido procurada por diversos partidos", declarou ao O POVO.

Experiência

Kamila já foi testada outras vezes nas urnas, uma como candidata a vice-prefeita de Capitão Wagner (União) nas eleições de 2020 e outra como postulante ao Senado, agora em 2022, ano em que teve boa votação em Fortaleza.

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza

Luizianne defende prévias no PT

Deputada federal e pré-candidata ao Paço, Luizianne Lins defendeu prévias no PT para definição de nome. "A prévia é um mecanismo de escolha estatutário e regimental do PT. Essa possibilidade é algo natural para a base", afirmou à coluna.

Modelo

Segundo a ex-prefeita, no entanto, o debate sobre modelo de escolha ainda está sendo feito dentro do partido, o que inclui o grupo com 1/3 dos membros do diretório que subscreveu uma nota em apoio a sua candidatura.

E Elmano?

Luizianne também relatou que espera reunião com o chefe do Abolição. "Estou aguardando uma conversa com o governador Elmano, que estava hospitalizado, e com o presidente Lula para depois tomarmos essa decisão", explicou.

Luto



O Ceará perdeu ontem Andréa Saraiva, historiadora e pesquisadora de cultura oral, mente inquieta que transitou por muitos campos. O cerimonial de despedida começa com velório às 7 horas, missa às 15h30 e sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim Metropolitano, no 6º anel viário, no Eusébio.