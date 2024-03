Augusta deve ficar no lugar de Catanho

Foto: Arquivo Pessoal Augusta Brito

.

A senadora licenciada Augusta Brito (PT) deve assumir a Secretaria da Articulação Política do governo Elmano de Freitas no lugar de Waldemir Catanho (PT), escolhido como pré-candidato do bloco governista à Prefeitura de Caucaia, como a coluna havia antecipado. Suplente de Camilo Santana, a parlamentar foi alçada à titularidade após ida do petista para o Ministério da Educação. O prazo para saída de Catanho da pasta do Abolição é até o início de abril, conforme o calendário eleitoral. Nessa hipótese, Janaína Farias, segunda suplente de senadora e pré-candidata à Prefeitura de Crateús, seguirá por mais tempo no exercício do mandato, do qual não precisaria se desligar para concorrer.

Caucaia I

À frente do PSD-CE, Domingos Filho descartou indicar nome para postular como vice na chapa encabeçada por Catanho em Caucaia. "Respeitamos a candidatura do Catanho, mas ele vem pela situação e nós somos da oposição", disse.

Caucaia II

No município da Região Metropolitana, o PSD apresentou como alternativa para a corrida pelo voto o ex-prefeito e deputado federal em exercício Naumi Amorim, que chegou à Câmara num arranjo conduzido pelo Governo do Estado.

Dois turnos

Ainda em conversa com a coluna, Domingos ponderou que o período de convenções "está muito longe" e que em Caucaia a eleição para a Prefeitura pode se estender a um segundo turno, considerando-se o número de pretendentes.

Naumi

"Lá tem segundo turno e não é prudente o Naumi escolher candidato a vice agora", acrescentou o dirigente, que vem tentando costurar uma chapa de oposição ao setor capitaneado pelo chefe do Executivo, Vitor Valim (PSB).

Chapa

O ex-deputado Acrísio Sena, o deputado José Airton Cirilo e Professor Pinheiro bateram o martelo: vão apresentar chapa única no encontro do PT em Fortaleza. Decisão foi tomada nesta semana, como a coluna tinha informado.

Evandro

Além da coesão em torno da chapa, o grupo também chegou a consenso sobre o nome do deputado estadual Evandro Leitão como pré-candidato à Prefeitura. O anúncio do apoio dessa ala deve ser feito no dia 27 de março.

Foto: Divulgação Pesquisadora Lindalva Pereira Carmo

Memórias da educação cearense

A estudiosa Lindalva Pereira Carmo lança hoje a obra "Educação no Ceará - memórias de uma caminhada coletiva (1995-2002)", narrativas que revisitam esse campo durante os governos de Tasso Jereissati. Local: Loja do Bem (Iguatemi Bosque), às 18h.

PL avança

Partido de Jair Bolsonaro, o PL tenta ampliar raio de candidaturas no Ceará. Além de municípios como Caucaia, Fortaleza e Maracanaú, a legenda vai apresentar representante também em Aracati, cidade no litoral leste.

Disputa

Ligado à deputada Priscila Costa (PL), o vereador Xavier Maia se apresentou como pré-candidato ao Executivo municipal, que está sob administração do prefeito Bismarck Maia, ex-PDT e hoje no controle do Podemos.

Amelinha no Cineteatro



Numa semana especial para o Cineteatro São Luiz, a cantora Amelinha se apresenta no próximo domingo, 24, a partir das 18 horas, com o novo show "Todo mundo vai saber", que marca também o aniversário de 66 anos de um dos equipamentos culturais mais relevantes do estado do Ceará.