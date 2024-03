Racha no PT gera disputa no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Antônio Conin Filho

A definição de pré-candidaturas em cidades do interior cearense e na Região Metropolitana de Fortaleza abriu uma crise no PT. Em ao menos dois municípios, a corrida eleitoral está conflagrada. O caso extremo é o de Iguatu, no centro-sul do estado, onde o empresário Sá Vilarouca anunciou desfiliação do partido, do qual é um dos fundadores, depois de ter sido preterido no processo interno. Nome escolhido pela executiva local para concorrer à Prefeitura, Sá mantém sua intenção de postular o Executivo municipal, mas por outra sigla. A razão por trás da saída do então filiado foi a entrada do adversário Ilo Neto nas fileiras do PT, confirmada à coluna pelo dirigente estadual da agremiação, Antonio Conin Filho.

Iguatu I

À coluna, Sá Vilarouca declarou que de fato vai desembarcar do PT. "Estou decidido a deixar o partido, um grupo importante de filiados vai deixar o partido. Óbvio que lamentamos profundamente essa mudança", disse.

Iguatu II

Ainda segundo ele, a decisão de filiar Ilo Neto ao PT é "desrespeito frontal e no mínimo uma indelicadeza porque não houve nenhum tipo de negociação ou conversa". Sá atribuiu a "manobra" à ação de lideranças do partido no Ceará.

Interferência

"Claramente houve interferência do Governo, do senador e ministro (Camilo) e finalmente vimos que o deputado Guimarães também tomou partido. Não posso dizer que isso é iniciativa de uma única liderança", desabafou.

Candidato

Apesar do revés, o empresário está decidido a seguir na briga. "Vamos manter a pré-candidatura por outra legenda, estamos definindo isso com calma. Estamos dialogando com PSB, PDT e outros partidos", respondeu.

Tensão

Em Maracanaú, a dinâmica eleitoral também esquentou. Lá, o PT resolveu apoiar a recondução de Roberto Pessoa (União). À frente da direção estadual, Conin declarou à coluna que "a gente tem por ele um grande respeito".

Democrata

"Inclusive votou em Lula no 2º turno, estive lá e fizemos campanha junto. O Roberto é um democrata, a gente tem ele nessa conta", acrescentou. Deputado estadual petista, Júlio Cesar Filho é pré-candidato no município.

Foto: Samuel Setubal Vice-governadora Jade Romero

Estação da Mulher

Vice-governadora, Jade Romero participa na quarta, 27, às 9h, da inauguração da Estação da Mulher, instalada na estação da Parangaba do Metrofor. O equipamento disponibiliza serviços de assistência e orientação a mulheres em situação de violência.

Base de Sarto

Movimentação intensa na base de José Sarto na semana que antecede ao período de desincompatibilização. Entre secretários, ao menos uma dezena de titulares é cotada para deixar seus postos de olho em mandato na Câmara.

Paço Municipal

Uma parcela, contudo, é ainda dúvida. No comando da Secretaria da Infraestrutura, Samuel Dias é espécie de curinga da gestão, mas também vem sendo indicado como possível nome forte para representar o PDT no Legislativo.

Encontro do PT



No PT de Fortaleza, o prazo para inscrição de chapas para o encontro de definição de candidatura se encerra na quarta, 27. A escolha de delegados está prevista para 7 de abril e a votação do nome para a disputa eleitoral, 21/4. Internamente, a tendência é de afunilamento de grupos de Luizianne Lins e Evandro Leitão.