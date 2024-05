A proposta de Elmano para professores

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Professores da Uece estão em greve

Professores de instituições de ensino superior mantidas pelo Estado do Ceará realizam, entre hoje e a próxima segunda-feira, 6, assembleias que podem encerrar o movimento grevista das universidades no Estado. Com atividades paralisadas desde o início de abril, docentes das Universidades Estadual do Ceará (Uece), Regional do Cariri (Urca) e do Vale do Acaraú (UVA) irão avaliar nova proposta apresentada pelo governo Elmano de Freitas (PT) na última terça-feira, 30, em reunião intermediada por sindicatos e deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Missias do MST (PT). A nova proposta ocorre após semanas de forte tensionamento entre governo e professores, com direito inclusive a ações da Procuradoria Geral do Estado (PGE) contra sindicatos e até mirando dirigentes de entidades na Justiça.

Negociação

Proposta da gestão inclui reajuste e mudança na progressão da carreira, convocação de 44 professores do último concurso da Uece e o pagamento em dezembro de um abono especial que vai de R$ 2,9 mil a R$ 8,1 mil.

Datas

A assembleia de docentes da Uece está marcada para hoje às 13 horas. Já professores da Urca irão se reunir amanhã. Por fim, sindicato da UVA terá reunião para análise da proposta na próxima segunda-feira.

Haja papo

Caso professores aceitem a proposta, o governo terá "pacificado" todos os movimentos reivindicatórios iniciados neste ano. Em abril, tanto professores do Estado quanto servidores do Detran fecharam acordos com o Abolição.

CPIs

Oposição ao prefeito José Sarto (PDT) irá protestar contra decisão da Mesa Diretora que instalou na semana passada três CPIs pedidas por Márcio Martins (União) na Câmara Municipal de Fortaleza.

Inquérito

Eles alegam que parte dos grupos já estaria com prazo para tramitação "vencido" na Casa. Instalação das CPIs, efetivada na última terça-feira, acabou lotando "fila" para grupos do tipo

no Legislativo.

Teatro

Após cinco anos, o Festival de Teatro de Acopiara volta ao calendário de eventos do Ceará. Festival ocorre entre 4 e 11 de maio e reúne mais de 25 espetáculos como números circenses, peças teatrais e apresentações musicais.

José Sarto na Rádio O POVO CBN

Prefeito de Fortaleza José Sarto Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Ciclo de entrevistas da Rádio O POVO CBN com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza continua hoje às 10h. Nesta quinta-feira, conversa com os jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza o candidato do PDT e atual prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Legislativo I

Bancada da federação PT-PCdoB-PV quer entrar "para valer" no debate do litígio envolvendo limites do Ceará e do Piauí. Nesta semana, Casa discutirá criação de uma Frente Parlamentar em defesa do Ceará no tema.

Legislativo II

Questão do último vestibular da Uece anulada após acusação de antissemitismo deve parar também na pauta do Legislativo: pedido protocolado por Dra. Silvana (PL) pede envio de nota de repúdio ao reitor da instituição.

Horizontais_

O jornalista e pesquisador Ciro Câmara lançou ontem o projeto Câmara de Histórias, que conta histórias e fatos curiosos do futebol cearense. Dá para conferir no Instagram @camaradehistorias /// E a fiscalização de barulho no entorno da Praça da Gentilândia, no Benfica? Reclamações ficam cada dia mais frequentes.