Partidos chegam à reta final para convenções com cenário em aberto

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do Paço Municipal de Fortaleza: coligações começam a definir chapas para as disputas da eleição municipal de 2024

C omeça no próximo sábado, 20, período para os partidos políticos realizarem convenções partidárias para a definição de coligações e chapas para as disputas da eleição municipal de 2024. Com menos de uma semana até o início do prazo, praticamente todas as pré-candidaturas na mesa para o pleito de Fortaleza seguem em aberto, principalmente na escolha dos candidatos a vice. Como só homens estão na disputa, a tendência é que nomes femininos sejam apresentados para a vaga. Caso mais "embolado" é o do PT, com PSB e PSD disputando nos bastidores a indicação da vice de Evandro Leitão (PT). Já o prefeito José Sarto (PDT) tem hoje apenas a garantia de que a posição deve ficar com o PSDB, embora nenhum nome tenha sido confirmado para o posto.

"Acordo"

Pela direita, Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo) ainda não desistiram de tentar "fundir" alguma das candidaturas. Boataria sobre saída de um deles, aliás, corre solta nas redes. Nada confirmado.

Via nacional

A discussão, no entanto, é tocada inteiramente em Brasília, por lideranças dos partidos no plano nacional. Questionados sobre o tema diretamente, todos os três pré-candidatos descartam deixar a disputa.

Desfecho

A Justiça do Ceará determinou o arquivamento de um inquérito policial contra o vereador Inspetor Alberto (PL). Caso envolve vídeo divulgado pelo parlamentar onde ele dispara com uma pistola contra uma foto de Lula (PT).

Prescrição

O caso na seara penal foi arquivado após a Polícia não apresentar relatório final do inquérito antes do fim do prazo para prescrição. Na seara cível, Alberto chegou a ser condenado em R$ 5 mil para uma indenização ao petista.

Jornalismo

Terminam hoje as inscrições para a nova turma do curso "Novos Talentos", que oferece aulas teóricas e práticas para estudantes de jornalismo de Fortaleza. Detalhes e inscrições em fdr.org.br/novostalentos.

Polo

Completando dois anos neste mês, o Complexo Gastronômico da Sabiaguaba, em Fortaleza, continua uma ótima opção para passeios. São 17 quiosques funcionando sempre das 10h às 22h, com exceção às terças-feiras.

André com marqueteiro de Milei

Foto: Divulgação/André Fernandes André Fernandes e o marqueteiro argentino Pablo Nobel

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado André Fernandes (PL) fechou parceria neste fim de semana com o marqueteiro argentino Pablo Nobel, responsável pela campanha vitoriosa do presidente da Argentina, Javier Milei, em 2023.

São Paulo

Nobel também já trabalhou para campanhas vitoriosas no Brasil, incluindo a do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Escolha tem apoio de Tarcísio e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

2024

Neste ano, Nobel chegou a trabalhar pela pré-campanha da deputada Tábata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo. Ele deixou a equipe da parlamentar, no entanto, após conflitos financeiros e por alinhamento estratégico..

Horizontais_

O Iate Clube recebe nesta quarta-feira, 17, o lançamento do livro "Travessia do Atlântico a vela: sem hora para sair, sem dia para chegar", que descreve viagem realizada pelos navegadores Augusto César Bastos, Miguel Sávio e Beto Peixoto. Trajeto partiu de Salvador (Bahia) e foi até o arquipélago de Açores, em Portugal.