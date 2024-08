Caucaia: Debate tem polarização nacional em foco

Foto: Fco Fontenele/ O POVO O POVO promove debate com os candidatos a prefeito de Caucaia

O POVO deu sequência ontem ao ciclo de debates entre candidatos a prefeito dos principais municípios do Ceará. Desta vez, foram recebidos nomes da disputa pela Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado e único outro município cearense, além de Fortaleza, com possibilidade de 2º turno. Entre destaques, esteve a presença de forte carga da polarização política no plano nacional. A questão foi levada sobretudo por Coronel Aginaldo (PL), que fez uma série de ataques pelo viés ideológico a Waldemir Catanho (PT), tentando associar o petista à defesa de pautas como o aborto e a descriminalização das drogas. O candidato do PT, no entanto, rejeitou defesa dos temas, classificou falas como "bravatas" e pediu foco a questões do município.

"Caucaiense"

De fora da polarização PT-PL, Emília Pessoa (PSDB) também abordou o tema, mas por viés próprio. Ex-vereadora e ex-secretária de Caucaia, ela se destacou como única candidata com carreira "focada" no município.

Ausente

Convidado a participar do debate, o candidato e ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) não compareceu. A ausência foi lamentada por Catanho e Pessoa, que fizeram diversas críticas à gestão do ex-prefeito no município.

Leia também>> Caucaia: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

Aliados, mas...

Candidatos também pressionaram Catanho pelo apoio que sua candidatura recebe do atual prefeito Vitor Valim (PSB). O petista, no entanto, preferiu reforçar parceria com petistas Elmano de Freitas, Camilo Santana e Lula.

Eusébio

Sequência de debates do O POVO na Região Metropolitana de Fortaleza continua hoje às 19h, desta vez com candidatos a prefeito do município de Eusébio. Foram convidados Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União).

Leia mais O debate e o rumo da campanha

Debate O POVO ocorre em momento decisivo da campanha Sobre o assunto O debate e o rumo da campanha

Debate O POVO ocorre em momento decisivo da campanha

Resposta

A 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza julgou procedente um pedido de Direito de Resposta protocolado pela campanha de Evandro Leitão (PT) contra André Fernandes (PL) após fala associando o PT a uma "facção criminosa".

Batalha

Além de multa de R$ 25 mil, Fernandes terá que exibir uma mensagem de resposta da campanha petista em seus perfis no Instagram e TikTok. Pelos cálculos de petistas, publicações ficarão no ar até o 1º turno.

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Deputado federal, José Guimarães (PT)

Guimarães "convida" pedetistas

O deputado José Guimarães (PT) destacou ontem decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que referendou sentença "liberando" a desfiliação de 14 deputados estaduais - entre efetivos e suplentes - do PDT do Ceará.

Convite

Na publicação, o petista aproveita a deixa para "convidar" os parlamentares para se filiarem ao PT. A possibilidade já é avaliada há algum tempo por parte dos deputados, sobretudo os mais próximos de Camilo Santana (PT).

E Cid?

A tese, no entanto, iria de encontro aos planos de Cid Gomes (PSB), que tentava articular uma migração em conjunto do grupo para o PSB. Ida de Evandro Leitão ao PT já teria sido avaliada negativamente pelo senador.

Horizontais

Ainda sobre debate: Coronel Aginaldo também reforçou diversas vezes ser o "único candidato" priorizando o tema da segurança. /// Discurso lembra bastante o utilizado pelo atual prefeito, Vitor Valim (PSB), em 2020. /// Na época, Valim fazia oposição ao governo Camilo Santana (PT) e era visto como "bolsonarista" na disputa.