André leva multa milionária por ataques religiosos a Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.10.2024: Comite Andre Fernandes apos derrota. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

O juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem representação movida pela coligação de Evandro Leitão (PT) e multou em R$ 1,25 milhão a campanha de André Fernandes (PL) na eleição deste ano em Fortaleza. Caso envolve inserções de rádio, noticiadas à época pela coluna, onde a campanha do PL acusava o PT de ser "a favor das drogas, da prostituição" e de "promover o aborto e excluir Deus das escolas e da sociedade". As inserções, que eram veiculadas em rádios voltadas para o público cristão, chegaram a ter veiculação suspensa pela Justiça, sob pena de multa em R$ 50 mil por cada nova veiculação. Como as peças continuaram sendo veiculadas pela campanha do PL, o PT entrou com nova ação cobrando a aplicação da multa, que foi deferida.

Outro lado

A defesa do PL argumenta que a veiculação continuou ocorrendo apenas porque, no momento da suspensão das inserções, as mídias já haviam sido entregues para as rádios. O juiz, no entanto, rejeitou a justificativa. Cabe recurso.

Leia mais Justiça condena vice de Fernandes por fake news sobre aborto contra o PT Sobre o assunto Justiça condena vice de Fernandes por fake news sobre aborto contra o PT

Pedagógico

Segundo o juiz, a campanha tinha obrigação de substituir as mídias, o que não ocorreu. Na sentença, ele destaca o caráter "punitivo e pedagógico" da multa no caso, como forma de "desestimular o descumprimento de decisões".

"Calúnia"

A Justiça fixou para 4 de novembro de 2025 o julgamento de ação penal movida por Camilo Santana (PT) contra Inspetor Alberto (PL). Caso envolve video de 2022 onde o vereador diz que ainda verá o petista "preso e algemado".

Caranguejo

A Praia do Futuro recebe, entre 14 e 24 de novembro, o I Festival de Gastronomia da Associação dos Empresários da Praia do Futuro. Serão várias atividades de olho em destacar as barracas como patrimônio dos cearenses.

Inovação

O cearense Rutênio Florencio é um dos indicados do Prêmio Empreendedor Social, da Folha de S. Paulo. Ele é idealizador do Instituto Pensando Bem, responsável pela criação de um Hub de inovação no Beco do Céu, no Vila Velha.

In BSB

O Congresso expõe até 15/11 a mostra Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe, com imagens do Cariri cearense nos corredores do Legislativo. Realização da Fecomércio-CE, por meio do deputado Luiz Gastão (PSD).

Foto: Vitor Magalhães / O POVO Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita de Fortaleza

As equipes de Evandro e Sarto

Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) divulgaram ontem a equipe que fará a transição entre as gestões. Coordenação da vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD-foto), por parte da nova gestão, e do secretário Renato Lima (Governo), pela atual.

Leia mais Equipe de Sarto reúne cúpula da gestão com Renato coordenador; veja nomes Sobre o assunto Equipe de Sarto reúne cúpula da gestão com Renato coordenador; veja nomes

Alece em alta

Do lado de Evandro, chamam a atenção diversos nomes que estavam com ele na Alece, como o deputado Guilherme Sampaio (PT), o assessor jurídico Hélio Leitão e diretores Luis Sérgio Menezes da Costa e Laila Freitas e Silva.

2022 rende

Do lado político, chama a atenção inclusão de Júnior Castro (PT), prefeito de Chorozinho, tido como protagonista na campanha de "viradas de mesa" de prefeitos do PDT que apoiaram Elmano de Freitas (PT) na eleição de 2022.

Horizontais

Será inaugurada hoje, às 14h, em Aracati nova unidade do projeto Mundoteca, financiado pela Alupar e que reformou e doou grande acervo de livros para a biblioteca da Escola de Ensino Fundamental Heriberto Porto, na Praia de Quixaba. /// Todo o acervo ficará disponível para os alunos da unidade, de forma gratuita.