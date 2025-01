Gestão Evandro ainda calcula rombo nas contas municipais

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito José Sarto

Quase um mês após a posse de Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza, análise de parte da equipe do novo governo é de que ainda não é possível cravar o tamanho real das dívidas e compromissos não executados "herdados" da gestão José Sarto (PDT).

Após o próprio prefeito falar em um rombo de até R$ 2 bilhões nas contas municipais, aliados do petista falam agora que a nova administração tem encontrado projetos da Prefeitura que só existem "no papel", mas sem execução prática na cidade.

Mais detalhes sobre este tipo de situação devem começar a ser revelados pela nova gestão a partir de fevereiro, sobretudo com o início das atividades da Câmara Municipal de Fortaleza. Ou seja, embate entre o PT e o PDT "sartista" terá temporada renovada para 2025.

Legislativo

A Assembleia Legislativa do Ceará já convocou para o próximo dia 1º de fevereiro, a partir das 10h, sessão solene que irá empossar a nova Mesa Diretora do Legislativo, que terá Romeu Aldigueri (PDT) como presidente.

Fila anda

Completam as principais posições da nova Mesa Diretora os deputados Danniel Oliveira (MDB), como 1° vice-presidente; Larissa Gaspar (PT), 2ª vice-presidente; De Assis Diniz (PT), 1º secretário.

Alinhados

"Dobradinha" de Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União) contra o governo Elmano de Freitas (PT) nas redes continua dando o que falar na política cearense. Entre deputados, sinal de que os dois estarão juntos em 2026.

Trégua

Vale lembrar que, até essa semana, os dois vinham poupando a gestão Evandro Leitão (PT) de críticas, naquela famosa "trégua" concedida nos primeiros meses de novos governos. A coisa, no entanto, deve esquentar em breve.

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) "inaugura" nesta segunda-feira, 27, reforma de sua antiga sede no bairro Cambeba. O retorno ocorre 40 meses após incêndio atingir antiga sede da Corte no Centro Administrativo.

Nova sede

A solenidade oficial de entrega das novas instalações do TJCE está prevista para as 17h. Reforma foi iniciada na gestão Nailde Pinheiro e será concluída sob presidência do desembargador Abelardo Benevides.

Camilo e Múcio em Fortaleza

O ministro Camilo Santana (Educação) estará na próxima segunda-feira, 27, em Fortaleza para assinar a Ordem de Serviço para implementação da segunda etapa do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará.

Comitiva

A solenidade ocorre às 13h na Base Aérea de Fortaleza e contará com a presença do ministro da Defesa do governo Lula (PT), José Múcio, e uma série de autoridades militares e do Ministério da Educação.

Investimento

A primeira ordem de serviço para a nova sede do ITA em Fortaleza foi assinada em setembro do ano passado. Com a segunda etapa, o investimento previsto pelo Governo Federal no novo campus chega a R$ 180 milhões.

Horizontais

A CDL Jovem de Fortaleza celebra na próxima terça-feira, 28, cerimônia de posse da nova diretoria da entidade. /// Evento ocorre às 19h na sede da CDL Fortaleza (rua Vinte e Cinco de março, 882) e irá empossar Máyra Thé e Raquel Agnes como presidente e vice-presidente, respectivamente, da entidade.