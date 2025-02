PSB cresce hoje com direito a reviravoltas

Foto: AURÉLIO ALVES Geraldo Alckmin

.

Até ontem sem nenhum deputado na Assembleia Legislativa do Ceará, o PSB passará hoje a ter a maior bancada da Casa, com pelo menos nove deputados em exercício. A mudança, que será oficializada pela manhã em ato na Alece comandado pelo senador Cid Gomes (PSB), ocorre principalmente por conta da migração de parlamentares cidistas que conseguiram liberação na Justiça para deixarem o PDT.

Há ainda, no entanto, uma "surpresa" de última hora, com anúncio da filiação de Marta Gonçalves (PL), esposa do ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, junto com o bloco pedetista. A cerimônia de filiação do grupo ao PSB contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

Surpresa

Outra mudança de última hora é a não migração do deputado Bruno Pedrosa (PDT), que decidiu não acompanhar cidistas e permanecer no PDT. Ele destaca, no entanto, que a decisão não representa racha com o grupo.

Baixas

A permanência de Pedrosa já havia sido citada na coluna de ontem e ocorre por questões locais do deputado em Quixeramobim, sua base eleitoral. Outro cidista que não irá para o PSB é Oriel Nunes Filho, que deve migrar para o PT.

Mudança

Ex-prefeito de Mombaça, Ecildo Filho (MDB) foi indicado como secretário-executivo da Proteção Social do Ceará. Ele é aliado próximo do deputado Eunício Oliveira (MDB) e de seu sobrinho, o deputado Danniel Oliveira (MDB).

Mais uma

Conhecido pelas polêmicas, o vereador Inspetor Alberto (PL) será alvo de nova representação no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, desta vez por fala na Casa associando o PT a facções criminosas.

PT 45

Episódio ocorreu na sessão desta quinta-feira, durante discussão de um requerimento que pede sessão solene na Casa em comemoração aos 45 anos do partido. Crítico da proposta, Alberto reproduziu vídeo com ataques ao PT.

Promotores se unem por investigação da PF contra Inspetor Alberto

Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo com porco

Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo com porco

Ao Conselho

A declaração foi rebatida por Mari Lacerda (PT), que anunciou representação e chegou a lembrar vídeo da eleição passada em que ele maltrata um porco. "O queremos nessa Casa é que esse vereador irresponsável seja cassado".

Foto: FÁBIO LIMA De Assis Cavalcante

De Assis e o "silêncio" de RC

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) cobrou ontem o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) por ele, na visão do petista, "silenciar" diante da situação fiscal deixada pelo seu aliado José Sarto (PDT) nas contas públicas de Fortaleza.

Cobrança

"Não vi uma fala do Roberto Cláudio enquanto Sarto acabava com o seu legado. Muito pelo contrário, ele foi um defensor daquela gestão", disse o petista, que destacou atual patamar de investimentos do Governo do Estado.

Vai longe

A fala de De Assis ocorreu em resposta a Cláudio Pinho (PDT) e outros deputados do PDT, que comparam dados orçamentários e afirmaram que a dívida do Governo do Estado seria maior que a da Prefeitura de Fortaleza.

Horizontais

