Autonomia das Regionais entrará na reforma de Evandro

Foto: FCO FONTENELE Vista aérea da Beira Mar de Fortaleza

Uma das promessas de campanha de Evandro Leitão (PT), a maior autonomia das Secretarias Regionais de Fortaleza será incluída entre os pontos da reforma administrativa da gestão. Com previsão de envio ao Legislativo ainda nos próximos dias, a readequação administrativa deve incluir papel mais ativo dos secretários regionais em ações de limpeza e manutenção de vias, praças e equipamentos públicos.

Ações emergenciais de recapeamento, poda de árvores e manutenção de sinalização, por exemplo, passarão a ser responsabilidade das pastas. No modelo das gestões do PDT, este tipo de ação ficava mais centralizado entre as Secretarias de Conservação e Serviços Públicos (Seger) e de Gestão Regional (Seger) - esta última com previsão de ser extinta.

Dois gumes

Apesar de ampliar poderes de secretários, a mudança também amplia pressão sobre os mesmos, que poderão ser cobrados por agilidade no atendimento a demandas da população - e de vereadores.

Mudanças

Esperada para a primeira quinzena do mês, a reforma acabou adiada após viagem do prefeito a Brasília. Expectativa é de extinção da Seger e criação das pastas de Mulheres, Relações Comunitárias e Proteção Animal.

Novo petista

O deputado Bruno Pedrosa (PDT) confirmou ontem filiação ao PT. Ele tinha sido um dos únicos deputados, ao lado de Oriel Nunes (PT), que estava no PDT e não seguiu grupo de Cid Gomes (PSB) em migração coletiva ao PSB.

Água e óleo

"Pulada" de cerca tem explicação regional: com base eleitoral em Quixeramobim, Pedrosa é adversário do atual prefeito do município, Cirilo Pimenta, filiado ao PSB. Em 2024, o deputado já apoiou por lá candidato filiado ao PT.

Gênero

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto estabelecendo que a Procuradoria Especial da Mulher, órgão do Legislativo que coordena pautas femininas, tenha gestão exercida por uma das vereadoras eleitas da Casa.

Protagonismo

Apresentada pela Mesa Diretora da Casa, a ação foi uma das primeiras propostas levantadas pelo novo presidente do Legislativo, Léo Couto (PSB). Com a mudança, assumirá o órgão a vereadora Adriana Almeida (PT).

Foto: Yuri Gomes/Especial para O POVO Marcelo Mendes, vereador de Fortaleza

Mendes: "PL é a única oposição"

O vereador Marcelo Mendes (PL) "assina embaixo" na defesa do deputado André Fernandes (PL) de que o PL deve lançar "chapa pura" com candidatos tanto para governador quanto para duas vagas do Senado Federal em 2026.

No páreo

"Imaginar que nós vamos nos preparar para 2026 já pensando em uma coligação é dizer, admitir, que o PL não tem nomes. É pelo contrário, nós temos", disse Mendes à repórter Camila Maia, da coluna Vertical.

Chapa pura

"Se haverá uma candidatura de oposição, essas candidaturas precisam ser protagonizadas pelo PL", diz ainda o vereador, que cita participação do União Brasil em governos do PT e cita o PL como "a única oposição verdadeira".

Horizontais

