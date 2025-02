Cariri amplia presença em pasta estratégica

Foto: Reprodução/Instagram/Zé Ailton ZÉ Ailton Brasil, ex-prefeito de Crato, será o secretário executivo de Recursos Hídricos

.

O governador Elmano de Freitas (PT) indicou nesta quinta-feira, 20, o ex-prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), como secretário-executivo de Recursos Hídricos do Ceará. Com isso, o petista será uma espécie de "número 2" do secretário titular, o deputado licenciado Fernando Santana (PT). A indicação de Zé Ailton Brasil amplia a presença de políticos do Cariri na pasta, responsável por obras hídricas do Estado.

O ex-prefeito assumirá vaga que era ocupada pelo advogado Israel Maia Portela, que tem relação com o deputado Agenor Neto (MDB). Elegendo o sucessor André Barreto (PT) em disputa acirrada no Crato, Zé Ailton foi também o responsável por uma das principais vitórias da base do governo Elmano de Freitas (PT) no Interior do Estado.

Eudoro

Pai do ministro Camilo Santana (PT) e presidente do PSB Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana foi indicado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como coordenador especial de projetos integrados da Prefeitura de Fortaleza.

Secretário

Segundo publicação no Diário Oficial do Município, nomeação vale desde 3 de fevereiro e tem status equiparado a um cargo de secretário. Vale lembrar que Eudoro também integra o Conselho Fiscal da Cagece.

Pai d'Égua

A Sefaz realizou ontem nova premiação do programa Contribuinte Pai d'Égua, que agracia empresas de maior arrecadação em cada segmento econômico. Ao todo, foram troféus "Cinco Jangadas" distribuídos.

Contribuintes

Receberam o prêmio as empresas Argamassas Colamix (Indústria), Net Onda (Macrossegmentos), Comercial Maia (Atacado), J Ary Tecidos (Varejo), Expresso Guanabara (Transportes), Aquacrusta Marinha (Agropecuário).

Prêmios

A Sefaz premiou também o Supermercado Guará em destaque no Sua Nota Tem Valor e a Três Corações por ações ambientais. Em destaques na área, foram premiadas a P&P Contabilidade e a contadora Veridiana Bastos Dutra.

Bodyboard

Começa hoje e vai até domingo, na WoW-Escola de Kitesurf da Praia do Futuro, o Circuito Cearense de Bodyboarding 2025. Nesta sexta-feira, evento terá atendimentos em fisioterapia e nutrição oferecidos pela Estácio Ceará.

Deputado Felipe Mota

Mota nega tese do "PL isolado"

O deputado Felipe Mota (União) minimizou ontem tese de André Fernandes (PL) de que o PL deveria lançar "chapa pura" ao Governo e Senado. Dizendo que ainda é "cedo" para discutir o cenário, Mota prega união de siglas de oposição em 2026.

Opinião

"Pode ser uma vontade que ele tenha, interna e individualizada dele e de outros companheiros, como eu também tenho as minhas", diz o deputado, que destaca como a questão depende de definições do cenário nacional.

"Vaidades"

"Bolsonaro será candidato ou será preso? Lula será candidato? Tudo isso influencia (...) temos que construir, não sair atirando para todo o lado. A palavra-chave de tudo isso é essa: Retirar as vaidades e construir", resume.

Moto via app



Diretor do Instituto Livre Mercado, o cearense Rodrigo Marinho participou de debate em São Paulo sobre o veto do município ao transporte de passageiros por moto via aplicativo. /// Ele critica impactos da medida sobre a liberdade de trabalho e de escolha de consumidores. Em Fortaleza, setor segue sem regulamentação.