Evandro envia veto a lei que extinguiu áreas verdes em Fortaleza

Foto: Fco Fontenele ÁREA verde próxima à avenida Santos Dumont, cujo fim foi aprovado na Câmara e vetado por Evandro

Começou a tramitar nesta sexta-feira, 28, na Câmara Municipal de Fortaleza veto integral do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de Lei Complementar nº 19/2024, que previa a extinção de pelo menos duas áreas de proteção ambiental de Fortaleza.

A proposta original, apresentada por Luciano Girão (PDT), previa a extinção de uma área verde no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro. A ação, no entanto, também recebeu emenda de Eudes Bringel (PSD), hoje chefe de Gabinete de Evandro, prevendo a extinção de outra área próxima ao bairro Pici.

Leia mais Áreas verdes em Fortaleza: nosso jornalismo foi atrás da transparência

O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza Sobre o assunto Áreas verdes em Fortaleza: nosso jornalismo foi atrás da transparência

O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza

A perda da proteção das áreas ocorreria a partir da troca do zoneamento urbano das áreas no Plano Diretor de Fortaleza. O veto de Evandro já tinha sido anunciado pelo prefeito no dia 17 deste ano.

A Prefeitura de Fortaleza ainda estuda enviar para o Legislativo novas mensagens revogando outras leis que determinaram a extinção de outras áreas verdes no ano passado, ainda durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).