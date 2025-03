Veto de Evandro chega ao Legislativo

Foto: FCO FONTENELE ÁREA com vegetação no bairro Manuel Dias Branco é uma das atingidas com flexibilização da legislação ambiental

Começou a tramitar nesta sexta-feira, 28, na Câmara Municipal de Fortaleza veto integral do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de Lei Complementar nº 19/2024, que previa a extinção de pelo menos duas áreas de proteção ambiental de Fortaleza. A proposta original, apresentada por Luciano Girão (PDT), previa a extinção de uma área verde no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.

A ação, no entanto, também recebeu emenda de Eudes Bringel (PSD), hoje chefe de Gabinete de Evandro, prevendo a extinção de outra área próxima ao bairro Pici. A perda da proteção das áreas ocorreria a partir da troca do zoneamento urbano das áreas no Plano Diretor de Fortaleza. O veto de Evandro já tinha sido anunciado pelo prefeito no dia 17 deste ano.

Vem aí

A Prefeitura ainda estuda enviar para o Legislativo novas mensagens revogando outras leis que determinaram a extinção de outras áreas verdes no ano passado, ainda durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Revogação

Além das áreas verdes, Evandro também enviou ao Legislativo novo projeto revogando lei complementar de autoria de Gardel Rolim (PDT) que ampliava as possibilidades de pagamento para a outorga onerosa em Fortaleza.

Patrimônio

O projeto original, que foi promulgado também na reta final da legislatura passada, previa o uso da transferência de créditos do direito de construir como forma de pagar outorgas onerosas para prédios considerados históricos.

Saúde

O provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, se reuniu ontem com o prefeito Evandro Leitão (PT) e com a secretária Socorro Martins (Saúde). Encontro busca ampliar parcerias entre Prefeitura e Santa Casa para os próximos anos.

Reviravoltas

O presidente do PRD Ceará, vereador Michel Lins, declarou ontem "apoio total" do partido à gestão Evandro Leitão (PT). Com três vereadores, sigla tinha ficado ao lado de André Fernandes (PL) na eleição do ano passado.

Articulação

Já esperado desde o resultado do segundo turno, o alinhamento entre PRD e o governismo foi fechado em articulação com o presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB) e o secretário André Barbosa (Relações Comunitárias).

Foto: Montagem Luizianne Lins e Camillo Santana

Camilo x Luizianne no PT

Terminou ontem o prazo de filiações ao Partido dos Trabalhadores (PT) para aqueles que irão participar da próxima eleição interna do partido, marcada para julho. Estarão em disputas presidências do PT em Fortaleza e do Ceará.

Briga antiga

A preço de hoje, a expectativa é que o processo reedite disputa entre aliados de Camilo Santana (PT) e Luizianne Lins (PT) na legenda. Grupo da deputada foi "aditivado" após eleição que definiu candidato da sigla em 2024.

Em definição

A considerar o cenário atual, grupo de Camilo é cotado para apoiar o ex-deputado e ex-luiziannista Antônio Carlos (PT) para a presidência do PT Ceará. Já grupo de Luizianne deve definir questão após o Carnaval.

Orgânicos

O Ministério do Meio Ambiente certificou o Ecoinec, projeto de agroecologia urbana sustentável do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), como participante do projeto Salas Verdes, que reconhece iniciativas de forte relevância ambiental. /// Unindo educação e tecnologia, a ação promove o cultivo de alimentos orgânicos.