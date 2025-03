Psol aciona STF contra lei de pulverização por drones

Foto: Júnior Pio/Divulgação ALCE DEPUTADO Renato Roseno

O Psol Nacional protocolou nesta quarta-feira, 12, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra lei do Ceará aprovada no final do ano passado que liberou a pulverização de agrotóxicos por drones no Estado. A ação foi articulada pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor de lei anterior que proibia a pulverização aérea em terras cearenses e que acabou prejudicada com a nova norma.

Na ação, o Psol destaca uma série de estudos mostrando possíveis impactos negativos da pulverização por drones na saúde de populações próximas das áreas atingidas. Além disso, o partido também questiona "retrocesso" em matéria ambiental promovida pela nova lei, o que seria vetado pela Constituição Federal.

Produção

Aprovada no final do ano passado pela Alece, a lei dos drones contou com apoio do governador Elmano de Freitas (PT), que destacou à época a necessidade de ampliar a capacidade de produção agrícola do Estado.

Plebiscito

Paralelamente ao processo no STF, diversos movimentos sociais e organizações ligadas a agricultores e ambientalistas do Ceará lançaram no início deste ano movimento por um plebiscito com o objetivo de revogar a nova lei.

Reunião aberta

O movimento, batizado de "Revoga Já" terá reunião pública para cobrar o plebiscito no próximo sábado, 15, a partir das 9h, na sede do SindJustiça, ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua.

Modo avião

Novo secretário da Juventude de Fortaleza, o vereador Júlio Brizzi (PT) afirma que Centros Urbanos de Cultura e Arte (Cucas) da Prefeitura de Fortaleza têm funcionado em "modo avião", apenas com serviços básicos.

"Herança"

Ele atribui os problemas a problemas financeiros e de estrutura herdados da gestão José Sarto (PDT). Neste sentido, ele destaca o teatro do Cuca Barra do Ceará, que está fechado há quatro anos sem funcionar de forma plena.

PGR

Eduardo Girão (Novo) virou "cara e voz" da ação pelo impeachment de Paulo Gonet (PGR) na investigação da tentativa de golpe. Apesar de assinado por 12 senadores, pedido foi apresentado apenas por Girão em coletiva ontem.

Foto: Tatiana Fortes - 17/5/2019 Fachada do prédio Paço Municipal, no Centro de Fortaleza

Servidores fazem assembleia

Servidores municipais convocam assembleia geral para esta sexta-feira, 14, para debater proposta de reajuste geral apresentada pela gestão Evandro Leitão. Segundo a coluna apurou, reunião pode debater paralisações e até estado de greve.

Embate

A proposta da gestão, de reajuste parcelado de 4,83% – com 2% na folha de junho e 2,83% na folha de dezembro – foi recebida com muita insatisfação por servidores, que reivindicavam reajuste de 6,27%.

Sem caixa

A Prefeitura argumenta que não possui condições financeiras de conceder reajuste maior ainda neste ano, em decorrência de dívidas herdadas do antecessor no cargo. Negociações continuam a todo momento nos bastidores.

Polícia municipal



Vereador Ronaldo Martins (Republicanos) quer "aproveitar" reforma administrativa em tramitação na Câmara Municipal para "rebatizar" a Guarda Municipal de Fortaleza. /// Em emenda, Martins propõe mudar nome do órgão para "Polícia Municipal de Fortaleza", alegando maior peso simbólico no novo nome.