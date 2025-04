Alece começa a pagar "bônus" em R$ 5,2 mil

Foto: Samuel Setubal Assembleia Legislativa do Ceará

A provado pela Mesa Diretora da Alece no final de fevereiro, o novo auxílio-saúde para deputados estaduais do Ceará em R$ 5,2 mil mensais já aparece na folha de pagamento relativa a março para 44 parlamentares. Entre os 53 deputados que têm direito ao benefício, apenas nove não tiveram a remuneração "atualizada" com o novo valor.

A informação tem como base em dados do Portal da Transparência da Alece. O número de possíveis beneficiários é superior ao total de assentos da Alece – de 46 deputados – pois inclui parlamentares que estão licenciados do mandato, mas que optaram por continuar recebendo a remuneração do Legislativo. Apenas para o mês de março, os 44 novos pagamentos geraram despesa direta de R$ 229,5 mil para o Legislativo.

15%

Prevista em projeto de resolução, a ação prevê o pagamento de um auxílio mensal no valor de 15% do subsídio dos deputados. Como o salário de parlamentares está hoje fixado em R$ 34,7 mil, o valor fica em torno de R$ 5,2 mil.

Sem auxílio

Não foram incluídos Tin Gomes (PDT), Alcides Fernandes (PL), Guilherme Sampaio (PT), Acrísio Sena (PT), Larissa Gaspar (PT), Luana Régia (Cidadania), Lucílvio Girão (PSD), Renato Roseno (Psol) e Stuart Castro (Avante).

Na conta

Para estes nove deputados, remuneração bruta de março ficou em R$ 34.776,64. Os demais 44 deputados, no entanto, já receberam remuneração atualizada para R$ 39.993,14 – acréscimo de 15% previsto no auxílio.

Isonomia

Questionados sobre o tema, a maioria dos deputados destaca que auxílios semelhantes já são fornecidos em outras esferas dos Poderes Executivo e Judiciário. "Foi para fazermos a parte isonômica", diz Felipe Mota (União).

Inquérito

O vereador Inspetor Alberto (PL) foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de maus tratos e injúria eleitoral. Caso diz respeito a vídeo divulgado na eleição de 2024 onde ele aparece praticando maus tratos contra um porco.

Leia mais Procuradoria irá avaliar caso de Inspetor Alberto no Conselho de Ética Sobre o assunto Procuradoria irá avaliar caso de Inspetor Alberto no Conselho de Ética

Defesa

Em uma das ações do caso, o vereador chegou a se defender afirmando que não agiu com intuito de "causar dor ou desprezo" ao animal, e que teria apenas aproveitado momento em que transferia o animal para fazer o vídeo.

Foto: Mauri Melo Deputado Acrisio Sena (PT)

PT exige "dedicação exclusiva"

O deputado petista Acrísio Sena elogiou ontem perfil dos três indicados por José Guimarães (PT) para a sucessão da direção do PT Ceará. Ele pondera, no entanto, que a direção partidária exigirá "dedicação exclusiva" do futuro presidente da sigla.

No páreo

Em reunião realizada em março, corrente de Guimarães lançou três candidatos: Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca; Inácio Mariano, presidente da Ematerce; e Vladyson Viana, atual secretário do Trabalho do Ceará.

Veja bem

Na prática, tese do petista sugere que os indicados precisariam deixar funções que ocupam hoje caso optem pelo comando da sigla no Ceará. Acrísio destaca, no entanto, que todos são "qualificadíssimos" para o posto.

Projeto Jazz



O projeto Jazz em Cena está celebrando 10 anos, trazendo a Fortaleza pela primeira vez o pianista holandês Mike del Ferro, para show próxima quinta-feira, 10/4, com músicos cearenses. No mesmo local, sábado, 12/4, o também pianista Thiago Almeida, cearense, lança seu novo projeto. Entrada franca.