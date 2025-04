Guimarães convoca nova reunião para discutir eleição do PT

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados DEPUTADO federal José Guimarães (PT)

.

Uma semana após realizar reunião para lançar pré-candidatos ao comando do PT Ceará, o deputado José Guimarães (PT) convoca para este fim de semana novo encontro do Campo Democrático, corrente liderada por ele no partido. Desta vez, no entanto, o encontro deve tratar especificamente do Processo de Eleições Diretas (PED) do PT para o comando da sigla em Fortaleza.

Nos bastidores, comentário é de que o grupo pode sinalizar apoio à pré-candidatura do ex-deputado Antônio Carlos (PT) como forma de "selar" aliança com grupo de aliados de Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) no partido. Em retribuição, bloco de Guimarães esperaria apoio ao candidato do Campo Majoritário no PT estadual. A reunião ocorre no sábado, a partir das 9h.

TRE-CE

O pleno do TJCE elegeu os desembargadores Maria Iraneide Moura Silva e Emanuel Leite Albuquerque como membros efetivos do TRE-CE. Um dos dois irá presidir a Corte no próximo biênio, que comandará eleições de 2026.

De volta

Após deixar a Prefeitura de Sobral, Ivo Gomes (PSB) voltou ontem a dar expediente na PGM de Fortaleza. Procurador de carreira, ele estava afastado há mais de 20 anos por conta de mandatos eletivos e indicações políticas.

No páreo

Após Jair Bolsonaro (PL) lançar Alcides Fernandes (PL) para o Senado em 2026, a vereadora Priscila Costa (PL) defendeu que a oposição lance uma mulher para a outra vaga do pleito. Ela inclusive se coloca como pré-candidata.

Até tu?

Ganhou repercussão nas redes ontem vídeo do líder da oposição e prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), usando nova música do "não para, não para" do governo Elmano (PT). "Até a oposição gostou", brinca um deputado.

Acert

A presidente da Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), Carmen Lúcia Dummar, cumpriu uma série de agendas em Brasília de olho em pleitos da radiodifusão e pelo fortalecimento do setor no País.

Agenda

Em passagem pela Capital Federal no final de março, a presidente da Acert se reuniu com os senadores Marcelo Castro (MDB-PI) e Esperidião Amin (PP-SC), além de representantes do setor no Paraná e Santa Catarina.

Foto: Fernanda Barros / (Fco Fontenele - respectivamente Marcos Sobreira e Agenor Neto

Iguatu gera embate na Alece

Adversários históricos em Iguatu, os deputados Marcos Sobreira (PSB) e Agenor Neto (MDB) tiveram dura discussão ontem na Alece. Se revezando na tribuna, os dois travaram embate com direito a provocações e acusações mútuas graves.

Vai...

Aliado do prefeito Roberto Filho (PSDB), Sobreira foi à tribuna destacar ações da gestão. Em resposta, Agenor, que já comandou Iguatu, pediu a palavra e acusou o colega de dizer "inverdades" e ignorar crise financeira no município.

...e volta

"A eleição foi em outubro, mas pelo visto a dor da derrota parece que perdura", rebateu Sobreira. Em seguida, Agenor voltou à tribuna, criticou gestão do pai do deputado e o acusou de usar a política para "ganhar dinheiro".

Tortura e tráfico



A fala acirrou ânimos, com Sobreira acusando o rival de "mandar bater e torturar" adversários. "Nunca escondi o meu pai, e o seu filho teve que lhe esconder", disse, em referência a candidatura do filho de Agenor, Ilo Neto (PT), na eleição de 2024. /// Em resposta, o emedebista apontou até "influência do tráfico" na disputa.