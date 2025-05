Eunício diz receber com "surpresa" apoio de Aldigueri para o Senado: "É um líder importante"

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado EUNÍCIO Oliveira, na época presidente do Senado

A pré-candidatura do deputado Eunício Oliveira (MDB) ao Senado Federal foi alvo de recentes acenos positivos por aliados de outras siglas da base governista. Novidade ocorreu em evento estadual do partido Movimento Democrtático Brasileiro (MDB) realizado na última sexta-feira, 3, no município de Viçosa do Ceará.

Durante o evento, que reconduziu Eunício à presidência estadual da sigla, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Romeu Aldigueri (PSB), e a senadora Augusta Brito (PT) reiteraram o apoio ao líder emedebista à Casa Alta de Brasília para 2026.

Em entrevista à Vertical, Eunício Oliveira, por sua vez, afirmou ter recebido com surpresa as declarações dos parlamentares, além de enfatizar a boa relação entre os partidos. “É para surpresa nossa, nada foi combinado”, diz. “Ele foi muito veemente, o presidente da Assembleia no seu discurso, dizendo que o Ceará tinha perdido sete anos e meio de trabalho de um senador da República. Não citou nome de ninguém, mas que era hora de fazer a reparação, palavra dele, da injustiça ocorrida em 2018”, complementa.

Na ocasião, Aldigueri abriu o evento com a fala: “dizer a todos os viçocenses, é futuro senador da República, Eunício Oliveira. O Ceará está perdendo muito há sete anos. O Ceará perdeu uma grande oportunidade. Não existe na história moderna, do século XX pra cá, um homem que tenha trazido mais recursos pro Ceará e para as prefeituras municipais do que Eunício Oliveira”.

MDB e PSB para Senado

Atualmente, Romeu Aldigueri integra o Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla da base que assim como o MDB busca lançar candidatura para uma das vagas no Senado Federal. O partido defende a reeleição do senador Cid Gomes (PSB), enquanto o próprio senador que lançar deputado federal Júnior Mano (PSB) para a ocupação.

Segundo Eunício, a fala de Aldigueri não impacta as relações dentro da base, na qual são todos “aliados”. “Foi uma coisa muito espontânea do presidente da Assembleia. Ele que é um líder bem importante, que lidera muita gente dentro na Assembleia, que é um deputado com vários municípios que o apoiam”, destaca o líder estadual do MDB. “Ele é um pré-candidato na sequência também em 2026. A palavra dele foi muito importante. Na questão partidária, todos nós somos aliados. O PSB é um aliado do governador Elmano e a manifestação dele só me deu alegria.

“Em 2026, temos uma agenda no Estado do Ceará importante, que é a reeleição do governador Elmano, com o apoio do senador e ministro Camilo, do prefeito Evandro, de diversas lideranças do estado do Ceará e todas as lideranças que compõem esse grupo político. E também que era muito importante a reeleição de Elmano, bem como a reeleição do presidente Lula”, continua.

Quanto à disposição das vagas majoritárias para o próximo pleito, o deputado afirma: “O MDB tem um lugar nas quatro das quatro vagas do poder executivo e legislativo majoritário. O MDB tem uma das quatro vagas tidas como mais importantes. Nós (base governista) temos o governador que nós queremos reeleger o governador Elmano, temos a vaga de vice, nós temos uma vaga de duas vagas de senador, uma que atualmente é ocupada pelo senador Cid, que é aliado desse grupo”, elucida o emedebista.

Leia mais IJF reconhece "calote" de R$ 7,9 mi da gestão Sarto com cooperativas

Alece aprova lei que cria critérios para licenciamento ambiental por municípios

Sobrinho de Eunício defende que vagas ao Senado pertencem ao MDB e PSB Sobre o assunto IJF reconhece "calote" de R$ 7,9 mi da gestão Sarto com cooperativas

Alece aprova lei que cria critérios para licenciamento ambiental por municípios

Sobrinho de Eunício defende que vagas ao Senado pertencem ao MDB e PSB

por Camila Maia - Especial para O POVO