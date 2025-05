Oscar acusa Ivo por dívida de mais de R$ 300 mi em Sobral; ex-prefeito rebate

Foto: Luiz Queiroz, em 6/10/2024, e Máximo Moura/Divulgação Atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), e o antecessor dele, Ivo Gomes (PSB)

A atual prefeitura de Sobral, chefiada por Oscar Rodrigues (União Brasil), apontou uma dívida superior a R$300 milhões deixada pela gestão anterior do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB). Conforme executivo municipal, uma parcela do empréstimo, com valor acima de R$20 milhões, já foi paga pela atual gestão na última sexta-feira, 9. Ivo, no entanto, rebateu as críticas, afirmando que os empréstimos tiveram a aprovação da oposição na Câmara, do Senado e do Ministério da Fazenda.

Segundo a gestão de Oscar, o empréstimo foi contraído juntamente à Corporação Andina de Fomento (CAF) para obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL. Após fiscalizações, a gestão afirma se deparar com atividades inacabadas, mas tese tem sido contestada por Ivo Gomes.

A gestão pagou um total de R$ 20.851.455,20 em parcela da dívida e prevê um impacto negativo na implementação de novos projetos devido ao alto custo.”O pagamento dessa dívida demonstra a qualidade, a capacidade de administração da atual gestão e a responsabilidade de honrar compromissos”, reconhece prefeitura em nota.

Os investimentos seriam destinados para a construção de esgotamento sanitário em diversos bairros de Sobral, revitalizações de 32 estações elevatórias de esgoto e 7 estações de tratamento, ampliação do abastecimento de água e melhorias na infraestrutura urbana da cidade, entre outras metas

Segundo comunicado, Oscar Rodrigues e uma equipe de técnicos das Secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e da Infraestrutura (Seinfra) visitaram os pontos de obra para checar o andamento do projeto. “As fiscalizações têm apontado obras inacabadas ou com uma produtividade mais baixa” , diz prefeitura.

Ivo Gomes rebate críticas sobre dívidas

O ex-prefeito pessebista usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para se defender da nota publicada pela prefeitura de Sobral. “O empréstimo, que é da prefeitura e não meu, foi amplamente divulgado e aprovado pela Câmara, inclusive com votos de vereadores da oposição à época”, diz. Ele reconheceu a legitimidade das contas, afirmando que a decisão passou pelo Senado, Ministério da Fazenda e Casa Civil, com elogios.

“As obras do empréstimo da CAF impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas pobres na sede e distritos de Sobral. Todas elas rigorosamente fiscalizadas pelo banco, porque assim é o protocolo da CAF”, reitera.

O ex-prefeito complementa: “Governos permanentes investem em obras e serviços de médio e longo prazos. O Governo do Ceará, por exemplo, faz vários empréstimos cujos pagamentos são feitos ao longo dos anos, atravessando vários governos. Eu mesmo, como prefeito, já paguei as duas primeiras prestações do empréstimo da prefeitura no passado, sem que isso comprometesse os serviços públicos e novos investimentos”.

Ivo ainda relembrou a fala de Oscar durante período eleitoral, que, para gestão pública bastava “sentar na cadeira e esperar a verba chegar”. O ex-prefreito de sobral destacou que está na hora do gestor parar de procurar "culpados" pelo seu desempenho.

“Engraçado que ele diz que a prefeitura não tem dinheiro, mas ele tá dando gratificações com valores altíssimos e criou 8 novas secretarias”, ironiza Ivo. “Ele tá é criando cortina de fumaça para tentar abafar a inoperância e falta de preparo dele”, finaliza.



por Camila Maia - Especial para O POVO