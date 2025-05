André Fernandes: "Se não está acontecendo agora, a culpa é do Evandro"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.10.2024: Comite Andre Fernandes apos derrota. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

A reunião entre a bancada da oposição e o deputado federal André Fernandes ocorreu nesta segunda-feira, 19, com direito a recados para o atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Em coletiva, André declarou que esperou o prefeito trabalhar durante cinco meses “para ver se ele cumpriria as suas promessas”, mas o previsto não ocorreu.

No encontro, André destacou que após a derrota no pleito de 2024, recebeu cobranças de manifestações públicas sobre Evandro. “Algumas pessoas da imprensa também me perguntavam sobre meu posicionamento nas coisas que vinham acontecendo já aqui na gestão de Fortaleza, lá no primeiro, segundo, terceiro mês. ‘André, você vai se pronunciar sobre isso? André, você vai falar sobre isso?’”, relembra.

Em resposta, o deputado falava que daria “tempo” ao prefeito. Após cinco meses de governo Evandro, ele ressalta: “Nós estamos acabando o primeiro semestre e eu acho que esse tempo aí que a gente tinha que dar ao prefeito começar a fazer, já acabou. Nada de ficar colocando no prefeito anterior, se não tá acontecendo agora, a culpa é do Evandro”.

“O prefeito Evandro prometeu que devolveria IPVA para motociclista, que daria remédio, que ia ter pé-de-meia municipal, que ia empregar o povo, dar a primeira oportunidade na prefeitura. Uma infinidade assim de promessas que não foram cumpridas e não serão cumpridas”, enfatiza o deputado federal pelo PL.

André ainda reforçou cobrança das pautas da Capital: “Aquilo que nos comprometemos, vamos cumprir, independente de estar ou não à frente do poder executivo. Não fui eleito prefeito, mas eu estarei aqui representando o que o povo de Fortaleza pediu, que o povo de Fortaleza quer. Então aqui é um pontapé inicial”, diz.

Oposição unida para 2026

Durante a reunião na Câmara Municipal, André e vereadores do PL - Inspetor Alberto, Bella Carmelo, Priscila Costa, Julierme Sena e Marcelo Mendes – anunciaram que as Caravanas no Interior ocorrerão futuramente no Estado, intituladas de “Rota da Liberdade” por ele.

Além desses, estiveram presente os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB), Soldado Noélio (União), Pedro Matos (Avante) e PP Cell (PDT), também marcaram presença na reunião. (com informações do repórter Guilherme Gonsalves). Na ocasião André não descartou o apoio também de Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB). (com informações do repórter Guilherme Gonsalves)