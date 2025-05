Vereadores discutem sobre pontos de lixo em Fortaleza: "Tudo é culpa do Sarto"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Jorge Pinheiro, vereador. Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A Câmara Municipal de Fortaleza foi palco de embates entre base de Evandro Leitão (PT) e oposição na manhã desta quarta-feira, 21. Após denúncias dos vereadores Germano He-Man (Mobiliza) e Marcos Paulo (PP) sobre o descarte indevido de lixo por parte dos moradores nas regiões do Vila União e no Conjunto Palmeiras. Líderes de oposição cobraram a atuação de Evandro sobre os casos.

O líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), saiu em defesa das cobranças dos parlamentares da base, afirmando que neste mês mais de 30 veículos foram multados por flagrante de descarte de lixo em locais proibidos. “As pessoas ficam doentes com o llixo (...) uma das maiores preocupações do prefeito Evandro quando assumiu era acabar com os pontos de lixo”, relembra Bruno.

O líder ainda justificou que o dinheiro público precisa ser transferidos em maior quantidade para as demandas com limpezas, as quais poderiam ser evitadas com a conscientização dos moradores.

“Tudo é culpa do Sarto”

A oposição, por sua vez, criticou a postura da prefeitura de Fortaleza após menção de um ponto de lixo existente há cerca de 15 anos na Avenida Luciano Carneiro. “Muito me impressiona que na gestão passada muitas pessoas falavam que o Sarto que não cuidava (...) Só agora estão sentindo na pele”, diz Jorge Pinheiro (PSDB). “A gente precisa trabalhar essa questão independente de qual gestão esteja”, responde o vice-líder da oposição.

Em seu tempo de fala, o parlamentar destaca: “A gente lembra que um dos grandes pontos que na campanha foi que Fortaleza estava muito suja e a culpa era do Sarto”. “Agora estão dizendo é que a culpa é do povo (...) Nunca a culpa é de uma má gestão”, critica.

O oposicionista defendeu a necessidade de campanhas de conscientização, no entanto, voltou a dizer que a gestão não reconhece a culpa. Além da crítica sobre limpeza pública, Jorge também relembrou a promessa de Evandro de passe-livre para estudantes nos finais de semana.

Em complemento, o vereador PP CELL (PDT) afirmou que “Tudo é culpa do Sarto, às vezes parece que o prefeito ainda é o Sarto”. Em reposta, ao correligionário, Adail Júnior (PDT) reafirmou a responsabilidade da população na pauta. “O culpado é o povo que coloca lixo, sim. A culpa não é do vereador Adail Júnior ou do vereador Jorge Pinheiro, a culpa não é do prefeito Evandro Leitão, a culpa é do povo que coloca na rua”.



por Camila Maia - Especial para O POVO