Vereadores se reúnem contra "tiktokização" do plenário

Foto: FÁBIO LIMA Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal realiza hoje, 23, nova reunião do Colégio de Líderes, instância que reúne lideranças das diversas bancadas da Casa. Entre as pautas do grupo, está um crescente incômodo de vereadores com colegas que estariam, na avaliação de parte do Legislativo, "ultrapassando limites" da boa convivência em debates. Existe hoje, por exemplo, uma irritação generalizada com o uso, sobretudo por membros da oposição, de recortes descontextualizados de falas de parlamentares nas redes sociais. Há ainda um sentimento de que o clima das discussões tem tido animosidade excessiva, com direito a "linchamentos" estimulados por vereadores nas redes. A ideia, segundo a coluna apurou, é estabelecer limites para evitar escalada de ânimos.

"Baixaria"

Incômodos não ficam restritos às redes sociais, mas abrangem também a conduta de vereadores no plenário. Há reclamações, por exemplo, de parlamentares que não respeitam tempo de fala e "atropelam" colegas na tribuna.

Cotidiano

Neste contexto, embates acalorados têm virado rotina na Casa. Na quarta-feira, Adail Júnior (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB) travaram bate-boca após o tucano criticar o pedetista por conta de um direito de resposta negado.

Mau exemplo

Vereadores esperam evitar que a situação se aproxime com a atualmente vivenciada no Congresso, onde existem cada vez mais casos de processos entre representantes e até de agressões envolvendo parlamentares.

Inovação

Diversas empresas de tecnologia do Estado comandam hoje, 23, o Ceará Tech Hub, evento sobre transformação digital no Espaço Lô. Entre realizadores, estão a Casa dos Ventos, a BrisaNet e o Banco do Nordeste.

Anistia

Preso durante a ditadura, o músico cearense Rodger Rogério teve indenização de R$ 100 mil aprovada ontem na Comissão Nacional de Anistia. Participaram do julgamento os cearenses Marcelo Uchôa e Mário Albuquerque.

Pleno maior

O TJCE aprovou ontem tanto a criação de três novas Câmaras da Corte - duas de Direito Privado e uma Criminal. Também serão criados dois novos cargos de desembargador, a partir da extinção de cinco vagas para juiz.

Caso Inspetor tem relator

Foto: FÁBIO LIMA Luciano Girão, vereador

Caso de Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal enfim teve movimentação ontem, com definição de Luciano Girão (PDT) como relator dos processos no grupo. Agora, ele terá 10 dias de prazo para elaboração do relatório inicial.

Destaque

O arquiteto Gustavo Amorim, sócio da cearense EXP Brasil, foi um dos palestrantes do BIM Forum Conference Brasil 2025, considerado o maior evento de inovação e tecnologia na construção civil do País.

Empreender

Semana do Empreendedor do Sebrae manteve agenda de qualificação ontem, desta vez com palestra do administrador Ernesto Antunes, consultor do Sebrae/Senai, sobre boas práticas em estoque para lojistas do Centro Fashion.

Horizontais_

Agenda cheia no CCBNB com o Maio Bossa Nova. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, show da Família Vilas Boas. Sábado, às 18h30min, jovens da Casa de Vovó Dedé e, às 20h, Adelson Viana, Tito Freitas e Luciano Franco. /// Já no Cariri, diversas apresentações para a criançada com o Projeto Miudinho, com shows em Barbalha e no Crato.