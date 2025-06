MPCE denuncia três homens por corte de árvores e queimadas no entorno da ExpoCrato

Foto: Reprodução/ Yago Pontes Desmatamento no entorno do terreno da Expocrato é alvo de investigações pelo MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) protocolou, na última sexta-feira, 30, denúncia contra três homens por supressão vegetal e queima de árvores sem autorização legal no entorno do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. Na região apontada acontece anualmente a Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (ExpoCrato).

A denúncia ocorre após investigação do crime ambiental cometido em 22 de junho de 2024 no local, que integra a Área de Relevante Interesse Ecológico (AIRE) Riacho da Matinha, oferecida pela 6ª Promotoria de Justiça do Crato. A área é considerada unidade de conservação desde 2021, conforme Decreto Estadual nº 34.133.

Os danos causados pelos três homens foram constatados por fiscalização feita pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) e registrados por videomonitoramento. A identidade dos autores, por sua vez, não foram informadas pelo órgão. As imagens mostram que o primeiro denunciado fiscalizava ação dos outros dois, responsáveis pelos cortes e queimadas.

A apuração do MP indica que o primeiro denunciado contratou o segundo homem para efetuar a limpeza do terreno e implantar um estacionamento durante a edição Expocrato 2024. O segundo envolvido ainda chamou um terceiro homem para efetuar as atividades ilícitas.

Crimes ambientais e Riacho da Matinha

Segundo promotor de Justiça Thiago Marques, denúncias de crime ambiental na região aumentam no período das festividades da ExpoCrato, com suspeita de supressão vegetal não autorizada feita já no último dia 20 de maio na ARIE Riacho da Matinha.

“A Promotoria também pedirá reforço, por meio de recomendações, de fiscalizações na área a serem realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e pela Polícia Civil”, informa o promotor.