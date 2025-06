Camilo ofereceu vaga ao Senado em troca do apoio da Federação UP, diz Wagner

Foto: FÁBIO LIMA Wagner diz que Camilo buscou apoio do União em troca de vaga no Senado: "Desespero"

O ex-deputado federal e líder do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner (União), afirmou nesta terça-feira, 6, que ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ofereceu uma das vagas do Senado na chapa governista em troca de apoio da Federação União Progressista na eleição de 2026 no Ceará. A fala ocorreu durante evento de divulgação da filiação do ex-pedetista Roberto Cláudio no partido de Wagner, na Assembleia Legislativa do Ceará.

Os partidos União Brasil e Progressistas passam por processo de formação de uma federação ao nível nacional. No Ceará, o primeiro partido integra a oposição da gestão Elmano de Freitas (PT) e o segundo faz parte da base governista, com presidência do deputado federal AJ Albuquerque.

Conforme Wagner, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, já manifestou interesse na permanência do grupo na oposição, em âmbito nacional, estadual e municipal.

“O Roberto (Cláudio) teve inclusive com o Rueda, escutou da boca do Rueda que o projeto do União Brasil e da Federação é está no campo de oposição”, afirma.

De forma oposta, o ex-deputado confirma que Camilo esteve na linha de frente das articulações com o União, oferecendo uma das vagas da Casa Alta para a continuidade na base governista cearense. “Muitas vezes se oferece até o que não tem condição de entregar. Na conversa que o Camilo teve com alguns membros da União, ofereceu-se uma vaga de senador que já foi prometido para sete pessoas. Aqui no estado são duas vagas. O União seria o oitavo a ser prometido a essa vaga”, diz Wagner.

A ação do ministro “demonstra um desespero, uma preocupação muito grande com o que a gente tá construindo aqui”, avalia o ex-deputado. “A Federação é a maior força política em termos de tempo de TV, de fundo partidário e de estrutura. Logicamente, isso preocupa o adversário. Ele tenta desestabilizar, ele sabe fazer isso muito bem, mas tá muito tranquilo”, complementa.

Na ocasião, o ex-deputado também afirmou que somente uma das vagas do Senado estão preenchidas pela oposição, como o nome de Alcides Fernandes (PL). Wagner indica que as ocupações para suplente, vice-governador e governador estão livres para acordos no bloco da oposição para o pleito de 2026.

Durante anúncio de nova filiação, Roberto Cláudio ainda comparou as alianças da base e oposição, classificando-as como “ambientes completamente distintos”. “Ter promessa para sete candidatos a senadores de um mesmo lado é você fazer de besta cinco (...) Para completar, ainda tem um elemento da desconfiança como elemento, hoje, reinando nessa aliança muito precária", completa.

por Camila Maia - Especial para O POVO