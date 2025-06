Roberto Cláudio: "Ciro é parte central na nossa estratégia de oposição"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O ex-prefeito Roberto Cláudio fez acenos nesta terça-feira, 3, ao ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) durante nova reunião do bloco de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. Na ocasião, RC confirmou a sua migração definitiva ao União Brasil, que havia sendo especulada desde novembro do ano passado.

Segundo RC, Ciro Gomes é “parte central” da estratégia da oposição para o pleito de 2026. “O Ciro, em toda a pesquisa de opinião, mesmo quando estão os dois homens mais fortes, é sempre o terceiro colocado, para presidente, em alguns cenários”, avalia o ex-prefeito. “Dependendo dos nomes, ele pode ficar em segundo, às vezes, empatado em primeiro. Então, é uma força política muito relevante para o Brasil, é o cearense, obviamente, mais influente da política nacional”, diz.

A fala de RC ocorre poucas semanas após visita de Ciro na Alece, na qual o ex-presidenciável confirmou a possibilidade de concorrer ao Governo do Ceará pela oposição em caso de necessidade. “Ele é muito respeitado pelos cearenses. A gente viu isso após a vinda dele aqui ao café da oposição, como repercutiu a sua fala, a força da sua palavra. Então, Ciro é parte central dessa nossa estratégia de oposição”, afirma RC.

O ex-prefeito continua: “Fortes estamos. Esse grupo só tem crescido de tamanho e em qualidade. Obviamente, temos a possibilidade de ter referências ativas e fortes na política, como Ciro, como o Tasso Jereissati (...) A gente também tem conversado com alguma frequência com o próprio Dr. Lúcio Alcântara”.

Leia mais Camilo ofereceu vaga ao Senado em troca do apoio da Federação UP, diz Wagner

RC e Carmelo trocam metáforas sobre "namoro": "Do outro lado é casamento em crise"

A tese de Ciro como candidato para o governo, no entanto, vem sendo enfraquecida pelos líderes da oposição. ”Por enquanto, não está posto nome do Ciro a governo”, diz Carmelo Neto, líder estadual do PL. Atualmente, os dois nomes mais indicados do bloco no Ceará são o do Senador Eduardo Girão (Novo) e do próprio Roberto Cláudio.

Por sua vez, Ciro ainda é cotado para filiação em outras agremiações, como PSDB e União Brasil. “A gente não sabe ainda qual é a ideia do Ciro, a gente vai ter um momento para conversar com ele, com o senador Tasso, mas me parece que o projeto do Ciro partidário não é o nosso, mas vai tá dentro do grupo e a gente respeita muito essa decisão”, avalia Capitão Wagner (União).

por Camila Maia - Especial para O POVO