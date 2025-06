Encontro debate enfrentamento da exploração sexual de menores em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Michel Oliveira Em abril, o primeiro encontro regional desde ano ocorreu em Belém, no estado do Pará

Encontro Regional do Projeto Proteção para debater o enfrentamento à exploração sexual infantojuvenil no Nordeste acontecerá em Fortaleza nesta terça-feira, 10. Segundo a iniciativa, a capital cearense foi escolhida como sede do evento devido ao seu alto fluxo de turistas e à identificação de 54 pontos vulneráveis nas rodovias federais, dos 498 mapeados no Ceará.

O Projeto Proteção atua com base nos dados do Projeto Mapear, desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que identifica locais com risco de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais.

Conforme levantamento do Mapear, realizado entre 2023 e 2024, existem 17.687 pontos de atenção em todo o Brasil, aumento de 83% em relação ao biênio anterior. O Nordeste concentra a maioria dessas localidades, com 6.532 áreas suscetíveis, destacando-se Piauí, com 2.496, e Bahia, com 964.

No entanto, o projeto destaca que o aumento não reflete necessariamente um crescimento real nos pontos, mas sim uma melhoria no mapeamento e uma expansão das ações de mitigação, com foco nas áreas de maior risco. Desde 2018, o Projeto Proteção já realizou mais de 1,6 milhão de sensibilizações em todo o país.

O evento é uma parceria do Projeto Proteção com o SEST SENAT e Childhood Brasil. Em abril, o primeiro encontro regional desde ano ocorreu em Belém, no estado do Pará.

Serviço

Encontro Regional do Projeto Proteção

Local: Sede do SEST SENAT - Rua Dona leopoldina, 1050, Centro

Data: 10/06/2025



por Camila Maia - Especial para O POVO