Elmano: Autódromo Virgílio Távora receberá Parque de Exposição e pelotão da PMCE

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2025: Pec Nordeste no Centro de Eventos do Ceará com a presenla do Senador Cid Gomes (PSB-CE), o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT-CE), e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 5, a construção de um Parque de Exposição e de um pelotão da Cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no local do Autódromo Internacional Virgílio Távora, no município de Eusébio. O anúncio foi feito durante participação do governador na abertura da feira PECNordeste 2025.

“Nós vamos, com o investidor, construir esse novo Parque de Exposições para os produtores do Estado do Ceará, no município do Eusébio. Lá, onde funcionava o nosso autódromo, vai funcionar o equipamento multiuso para ser a PEC”, disse. Segundo o governador, além da PEC, o espaço também promoverá eventos culturais, shows e eventos do agronegócio.

Elmano também afirmou que a segurança do espaço será feita por novo pelotão da Cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE). “Nós queremos que ele funcione o ano inteiro e estamos planejando levar para lá a cavalaria, para ter segurança do equipamento ainda maior e para nós assim termos efetivamente um parque de exposições à altura do agronegócio do estado do Ceará” ressaltou Elmano.

Além da construção, o chefe do Executivo Estadual noticiou a isenção da cobrança de água bruta para produtores que trabalham com irrigação em até 20 mil litros, cerca de 7 hectares, e carcinicultores com produção de 3 a 4 hectares.

por Camila Maia - Especial para O POVO