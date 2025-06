Oposição quer grande ato para filiação de RC

Foto: Reprodução/Instagram Roberto Claudio Roberto Cláudio ao lado de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil

Com filiação ao União Brasil anunciada desde maio, o ex-prefeito Roberto Cláudio tem cumprido nos últimos dias agenda de reuniões com lideranças nacionais da federação União-Progressistas. Após se reunir na quarta-feira com o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), RC se encontrou ontem com o presidente do União, Antônio Rueda.

Em ambos os casos, encontros trataram do ato de filiação do ex-prefeito, previsto para julho. Segundo lideranças da oposição, a expectativa é que o evento "chame a atenção" pelo grande volume de presenças, incluindo não só Rueda e Nogueira, mas também Ciro Gomes (PDT), Tasso Jereissati (PSDB), André Fernandes (PL), ACM Neto (União-BA) e o governador de Goiás e presidenciável, Ronaldo Caiado (União).

Ciro 2026

Lideranças do União destacam que Ciro Gomes ainda não é "carta fora do baralho" para a disputa pelo governo do Ceará em 2026. "Quem estiver melhor na época da eleição será o candidato", destaca uma liderança da sigla.

Páreo duro

Além de Ciro, RC e Girão, estariam no páreo também Capitão Wagner (União) e Moses Rodrigues (União). A questão, no entanto, deve ser definida apenas no ano que vem, com base em pesquisas e diálogo entre partidos.

PNE

A Alece recebe nesta sexta-feira, 14, o Seminário Estadual do Ceará sobre o novo Plano Nacional da Educação (PNE). Debate terá participação de deputados estaduais e do relator do PNE na Câmara dos Deputados, Moses Rodrigues.

Alerta

Ganharam o País imagens de uma explosão ocorrida no Rio de Janeiro de um carro com tanque de gás natural veicular (GNV). No Ceará, projeto de Renato Roseno (Psol) para regular este tipo de equipamento tramita desde 2022.

Foto: Fco Fontenele THEATRO José de Alencar

TJA 115

O Theatro José de Alencar realiza na próxima terça-feira, 17, evento gratuito de comemoração dos 115 anos do equipamento. Agenda conta com apresentações teatrais e musicais durante todo o dia, das 9h às 23h30min.

Massafeira

Encerramento da comemoração será feita às 22h30min com show de Rodger Rogério, Lúcio Ricardo, Luiza Nobel, Gabriel Aragão (dos Selvagens à Procura de Lei) e Caio Castelo, tocando o clássico LP "Massafeira", de 1980.

Foto: Révinna Nobre/especial para O POVO Cid Gomes e Evandro Leitão

Evandro e Cid em nova agenda

O prefeito Evandro Leitão (PT) se reuniu ontem com o senador Cid Gomes (PSB) em Fortaleza. Depois da agenda, os dois visitaram obras da gestão no entorno do Paço Municipal, incluindo a reforma da sede da Secultfor e dos jardins do Paço.

MDB

Sobrinho de Eunício Oliveira (MDB), o deputado Danniel Oliveira (MDB) reforçou ontem que a eleição de seu tio para o Senado continua como prioridade máxima do partido para 2026. Na base aliada, disputa pelas vagas é dura.

Chapa

Em entrevista à estagiária Camila Maia, da Vertical, Oliveira também destacou apoio local do MDB à possível federação MDB-Republicanos, destacando Chiquinho Feitosa (Republicanos) como possível suplente de Eunício.

Cidade, literatura e jornalismo



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) lançou editais da terceira edição de três importantes premiações do grupo: Arquitetura, Urbanismo e Cidade; Patrocínio Literário em Arquitetura e Urbanismo; Jornalismo. /// Prêmios somam até R$ 186 mil. Mais informações no site do CAU-CE.