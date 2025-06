Eunício para Senado deve ser prioridade do MDB, diz Danniel Oliveira

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado EUNÍCIO Oliveira, na época presidente do Senado

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) defendeu na última quinta-feira, 6, que partido dê prioridade para a candidatura ao Senado Federal de Eunício Oliveira (MDB) nas eleições majoritárias de 2026. Atualmente, tanto Eunício quanto a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), podem tentar espaço na chapa da base governista, mas decisão dependerá do número de vagas destinadas ao MDB no Estado.

Conforme deputado, o projeto nacional da sigla visa a eleição do maior número de senadores por estado. Nesse sentido, Danniel ainda reforça a pretensão do partido na escolha do nome de Eunício devido seu histórico de ex-senador e ex-presidente da Câmara Alta de Brasília.

“A gente tendo o nome dentro dos nossos quadros de alguém que já foi presidente do Congresso Nacional, é natural que o partido, tanto a nível nacional como a estadual, fortaleça o nome do Eunício para compor a chapa no momento oportuno ao Senado Federal”, destaca.

O deputado continua: “o MDB é um partido que tem, salvo engano, nove senadores, 48 deputados federais e é natural que cada partido queira se fortalecer nesse sentido. Como nós não teremos uma candidatura ao governo do estado, porque nós apoiaremos o governador Elmano para o próximo pleito, já é um sentimento fortalecido dentro do partido”. diz.

A recondução de Jade Romero (MDB) como vice-governadora também é uma possibilidade do partido, segundo parlamentar, mas o cenário pode se configurar em uma candidatura à Câmara dos Deputados. “Nós estamos conversando bastante com a Jade. Existem outros caminhos, não é? Temos um mandato hoje de deputado federal do próprio Eunício, que nós defendemos que esse mandato permaneça não com uma candidatura de repente própria, mas ajudando parceiros dentro do partido, dentro da coligação”, sustenta.

“A Jade tem tamanho para ser vice-governadora, para ser deputada federal, para ser o que bem ela entender. E o partido com certeza abraçará a essa sua candidatura. (...) Não ouvi ainda da boca dela o desejo (da vaga), só é claro que permanecer é natural, mas eu acho que esse debate não é pessoal, é um partidário”, afirma deputado.

O deputado ainda diz que em caso de apenas uma vaga “o partido da forma mais democrática possível vai escolher aonde figurar”. No entanto, para ele “não é razoável” a não preferência pelo nome de Eunício.

“Se houver só uma, é claro que naturalmente o partido forma mais democrática possível vai escolher aonde figurar. Mas não é razoável que não tenhamos a pretensão de lançarmos alguém que nós já tivemos, inclusive presidindo o Congresso Nacional, o qual é o Senador Eunício Oliveira”, contrapõe.

Quanto as recentes articulações para Federação MDB-Republicanos, o parlamentar aponta para uma boa relação entre os dois cotados ao Senado pelos partidos – Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB). “Quando eles aceitam a Federação, é claro que também estão dizendo nesse aceite que isso não é um problema”, argumenta. Danniel também não descartou a possibilidade de Chiquinho concorrer como primeiro-suplente de Eunício.



por Camila Maia - Especial para O POVO