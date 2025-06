"Expectativa de uma espetacular vitória", diz Guimarães sobre eleições do PT

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado federal José Guimarães

A menos de um mês para o Processo Eleitoral Direto (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal José Guimarães (PT) reafirmou a expectativa de uma “espetacular vitória” no Ceará. O deputado lidera o Campo democrático e, em chapa conjunta com o Campo Popular, ligado aos apoiadores do governador Elmano de Freitas (PT), lançou Antonio Filho (Conin) à presidência do PT Ceará.

Neste final de semana, 14, o deputado se reúne com outras lideranças da chapa em Plenária Regional do PED, no município de Quixadá. Sobre o Senado, Guimarães ainda diz: “reafirmar a nossa (candidatura) é um dos temas que nós discutimos nos encontros. É o nosso projeto para 2026”, ressalta.

O processo de escolha interna dos líderes da agremiação ocorre no próximo 6 de julho, em âmbito municipal, estadual e nacional. Para presidência da sigla no Ceará também concorre a vereadora Adriana Almeida (PT) pelo Campo de Esquerda, da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT).

Em entrevista à Vertical, nesta sexta-feira, 13, o deputado federal ainda destacou que pretende reafirmar candidatura ao Senado em “todos os cantos do Estado”. Cotado como pré-candidato à Casa Alta, Guimarães diz que partido escolherá nome no momento certo. “O meu papel agora é pé na estrada para buscar a unidade do PT e a unidade das forças que estão em torno do Elmano”, afirma.

“Nós estamos juntos nessa construção – eu e o Camilo na chapa nacional, no apoio ao Edinho, e todos aqui na chapa estadual, no apoio a Antônio Filho”, diz Guimarães. “Tem outra candidata, que é a candidata data do grupo da Luizianne (Lins), mas a nossa expectativa é a expectativa de uma espetacular vitória aqui no Ceará”, sustenta.

por Camila Maia - Especial para O POVO