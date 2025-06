"Não temos como apoiar um candidato do PL ao Senado", diz André Figueiredo

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro Gomes cumprimenta o deputado estadual Alcides Fernandes

O líder estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo (PDT) reiterou que o partido não apoiará Alcides Fernandes (PL) em uma possível candidatura ao Senado Federal. O pré-candidato havia recebido o apoio público do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) em reunião com a oposição ao governo atual.

André esteve em reunião com membros da executiva estadual, na qual decidiram integrar a base do governo Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e caminhar para uma possível consolidação de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Na ocasião, André destacou que o projeto do Partido Liberal eleger Senadores para oposição a governos de esquerda impossibilitam o apoio ao nome de Alcides.

“Nós não temos condição. Nós não temos nada contra o deputado Alcides Fernandes, não é nada contra ele. A questão é que o PL colocou como projeto nacional eleger um grande número de senadores que serão oposição no Senado da República a um eventual governo de esquerda que a gente venha eleger ou será uma base institucional de um governo de direita, caso eles sejam vitoriosos. Então nós não temos como apoiar um candidato do PL ao Senado”, diz.

Leia mais Deputados de oposição criticam articulação do PDT na base de Elmano

Oposição quer grande ato para filiação de RC

Ciro Gomes ainda continua no páreo para o Governo do Ceará Sobre o assunto Deputados de oposição criticam articulação do PDT na base de Elmano

Oposição quer grande ato para filiação de RC

Ciro Gomes ainda continua no páreo para o Governo do Ceará

Apesar de posicionamentos divergentes, Figueiredo ainda defendeu o direito de Ciro Gomes em apoiar nomes de oposição para 2026. “O Ciro é oposição também ao Governo Federal. Então, temos a compreensão de que o Ciro tem a liberdade de se manifestar a todos os pontos que ele vem tratando, em relação ao governo federal, governo estadual, governo municipal”, destaca.

Assim como Alcides, André Figueiredo descartou apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio (Sem partido) , que deixou o PDT e está no páreo para o Governo Estadual no próximo pleito. André sinaliza “Nós temos todo o respeito pelo Roberto Cláudio, mas hoje nós não temos condições, por exemplo, de estarmos numa composição com as forças que certamente estarão agrupadas em torno da de uma candidatura de oposição ao Governo”.

por Camila Maia - Especial para O POVO