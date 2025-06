Inspetor Alberto: Conselho de Ética abre hoje análise de relatórios

Foto: FÁBIO LIMA Vereador Luciano Girão

O presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, Professor Enilson (Cidadania), convocou para esta quarta-feira, 18, reunião para iniciar a análise de relatórios sobre representações em tramitação no grupo. Ao todo, aguardam análise de admissibilidade pelos vereadores pelo menos seis processos, a maior parte deles contra o vereador Inspetor Alberto (PL), acusado de quebra de decoro em episódio envolvendo maus tratos contra um porco e por associar o PT a facções criminosas. Na reunião desta quarta-feira, o relator Luciano Girão (PDT) deverá apresentar pareceres técnicos, que serão colocados em votação entre integrantes do Conselho, avaliando quais processos devem continuar tramitação na Casa e quais deverão ser arquivados.

Blocos

Em entrevista à Vertical, Girão disse já ter concluído a elaboração dos pareceres, mas evitou antecipar detalhes. Ele destaca, no entanto, que casos da legislatura passada serão "separados" dos ocorridos a partir deste ano.

Prazo longo

A análise de admissibilidade marca apenas o "primeiro passo" na tramitação dos processos no Conselho. Ações que forem "aceitas" pelos vereadores provocarão a citação dos vereadores acusados, com novo prazo para defesa.

Metrofor

Elmano de Freitas (PT) se reuniu com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e fechou uma série de financiamentos com o banco para obras do Estado. Entre ações, estão R$ 126 milhões para a Linha Leste do Metrofor.

TRE-CE

A presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, deu posse ontem aos juízes Alisson do Valle Simeão e Maria Marleide Maciel Mendes, novos auxiliares da Presidência e Corregedoria da Corte.

Mais licenças

A Câmara Municipal aprovou ontem mensagem de Evandro Leitão (PT) aumentando de 700 para 1.400 as vagas do programa da Prefeitura de financiamento para cursos de pós-graduação de professores da rede municipal.

Vapt-vupt

O curioso, no entanto, é a velocidade da tramitação, que foi concluída em menos de 24 horas. Pelo visto, o rito de tramitações "relâmpago", antes pouco usuais em Fortaleza, viraram tradição no Legislativo da Capital.

Foto: FCO FONTENELE Capitão Wagner

Wagner: União fica na oposição

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner negou ontem chance de aliança entre a sigla e o PT para a eleição de 2026 no Estado. Em nota, o ex-deputado disse ter reforçado tal tese em conversa com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda.

Bolsonaro

Líder do PL Mulher Ceará, a vereadora Priscila Costa (PL) disse à estagiária Camila Maia, da Vertical, ter recebido aceno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer a uma das vagas do Senado Federal em 2026 pelo Estado.

No páreo?

Durante reunião em Brasília na última quarta-feira, 11, a vereadora diz ter sido "encorajada" pelo ex-presidente após obter apoio público de Michelle Bolsonaro (PL) e do presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto (PL).

CCBNB



O saxofonista Bob Mesquita é atração nesta quarta no CCBNB, tocando músicas nordestinas em arranjos instrumentais e com improvisação jazzística. Entrada franca, às 19h. /// Faleceu ontem o jornalista Paulo Limaverde, conhecido pelo humor e irreverência e com passagens na Rádio AM do O POVO e no jornal O Estado.