Priscila diz ter sido ‘encorajada’ por Bolsonaro para disputar o Senado

Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa participou de jantar do PL Mulher em Brasília

A vereadora e líder do PL Mulher Ceará, Priscila Costa (PL), afirmou ter recebido acenos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer a uma das vagas do Senado Federal em 2026 no Estado. Durante reunião em Brasília na última quarta-feira, 11, a vereadora diz ter sido “encorajada” pelo ex -presidente após obter apoio público também de Michelle Bolsonaro (PL) e do presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto (PL).

“Recentemente, em Brasília, fui lançada pelo presidente Valdemar, fui lançada por Michele Bolsonaro, inclusive, fui encorajada pelo presidente Bolsonaro em uma reunião”, destaca Priscila durante entrevista à Vertical, nesta terça-feira, 17.

“Ele até disse: ‘É, a Priscila tem que ir, ela é vereadora, ela já tem mandato, ela não perde nada’. Então, avaliando o cenário, ele viu e transmitiu para mim esse encorajamento”, afirma a parlamentar.

Na última semana, a vereadora havia sido lançada para uma das vagas do Senado pelos líderes Valdemar da Costa Neto e Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama, por sua vez, estará na agenda de encontros do PL Mulher no Ceará, podendo alavancar a candidatura de Priscila.

Hoje, o outro nome posto no páreo para vaga na Câmara Alta pela sigla é o de Alcídes Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL). “Então, está tendo dois nomes cada vez mais consolidados para a disputa do Senado. Vamos agora avaliar as pesquisas e ver o que vai ser mais estratégico para enfrentar 2026 com uma estratégia mais assertiva. Não abrimos mão de ter vitória na cadeira do Senado”, reitera.

Conforme Priscila, o lançamento de seu nome e a recente mudança do comando do PL Ceará, o qual será liderado por André Fernandes, faz parte de estratégia nacional para dar reconhecimento aos destaques locais.

“Então, acredito que é hora de arrumar a casa, é hora de preparar o melhor cenário. E a nacional age nesse sentido para lançar nosso como opção pro Senado, ao chamar André Fernandes, colocar ele no lugar em que ele conquistou e a gente se preparar para esse para essa esse desafio”, conclui.

por Camila Maia - Especial para O POVO