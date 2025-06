"A minha base está no PSB", diz Mauro Filho

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) visitou o Grupo O POVO

O deputado federal Mauro Filho (PDT) destacou aproximação com o Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta segunda-feira, 23. O parlamentar afirmou ao O POVO CBN que a “maioria, quase totalidade” de seus aliados políticos integram a sigla socialista, mas ressaltou que mudanças só podem ser feitas com a abertura da próxima janela partidária.

Parte do grupo político do deputado migrou para o PSB com o racha partidário que levou à saída do PDT da cúpula governista em 2022. Atualmente, ele e outros quatro parlamentares da Câmara Federal, em Brasília, são cotados por outras agremiações.

LEIA TAMBÉM | PDT sinaliza integrar base de Elmano mesmo com deputados estaduais na oposição

“A minha base, em sua maioria, quase totalidade está no PSB. Houve uma movimentação porque em cargos majoritários – prefeito, governador, senador e presidente da república – pode-se mudar de partido a qualquer hora. Agora, vereador, deputado estadual e deputado federal não pode, qualquer alteração só pode acontecer na janela partidária”, destacou.

Leia mais Adail aposta em desfiliação em massa do PDT: "Só sobra um deputado"

Deputados de oposição criticam articulação do PDT na base de Elmano

PP Cell não terá anuência para deixar o PDT, diz André Figueiredo Sobre o assunto Adail aposta em desfiliação em massa do PDT: "Só sobra um deputado"

Deputados de oposição criticam articulação do PDT na base de Elmano

PP Cell não terá anuência para deixar o PDT, diz André Figueiredo

PDT na base do Governo

Na última semana, o Partido Democrático Trabalhista, se oficializou na base do Governo Municipal de Evandro Leitão (PT), com aproximação ao Governo Estadual de Elmano de Freitas (PT). Conforme o presidente estadual, André Figueiredo (PDT), a movimentação poderia manter os deputados federais no partido, os quais já receberam convites públicos para outras siglas.

Mauro Filho, por sua vez, relatou não ter sido comunicado oficialmente sobre a aliança entre PDT local e governo. “Aqui no Ceará há um movimento de aproximação do PDT com o Governo do Estado, com o governador Elmano. Recentemente, o presidente estadual esteve com o governador, eu ainda não fui comunicado sobre os encaminhamentos (...) mas eu espero que amanhã, na terça-feira, na nossa reunião, isso seja externado para compreendermos melhor”, destacou.

Além de Mauro, o partido conta hoje com os deputados federais André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Idilvan Alencar, Mauro Filho e Robério Monteiro, além do suplente Leônidas Cristino. Em abril, os deputados receberam o convite público de filiação pelo Senador Cid Gomes (PSB) durante discurso no Congresso Estasual do Partido.



por Camila Maia - Especial para O POVO