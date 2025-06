Pedetistas querem "liberar" deputados alinhados à direita

Foto: FCO FONTENELE André Figueiredo (PDT), deputado federal

.

Vereadores do PDT que irão disputar eleição em 2026 realizam movimento pela antecipação da saída dos quatro deputados estaduais da sigla que fazem hoje oposição a Elmano de Freitas (PT). A ideia é que os deputados "desocupem a moita" para que o partido inicie a formação de chapa para a eleição do próximo ano. Pretendem disputar cargo de deputado estadual os vereadores Gardel Rolim (PDT), Kátia Rodrigues (PDT) e Paulo Martins (PDT).

Os três, no entanto, estariam incomodados com a indefinição sobre o futuro dos atuais quatro deputados da sigla – Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho –, hoje cotados para o PL ou União. O incômodo teria piorado após falas recentes de parte dos deputados cogitando continuar no PDT.

"Homogêneo"

Com o impasse, vereadores e deputados se reuniram com o presidente do PDT-CE, André Figueiredo. "A gente espera que o partido se comporte de forma homogênea. Desde 2022 a gente tem visto essas confusões", diz Paulo Martins.

Pressa

"Tudo indica que eles vão seguir outro caminho, e a gente pede que isso aconteça logo o mais rápido possível", continua. Mesmo não sendo pré-candidato, Adail Júnior (PDT) também defende antecipação de anuências no caso.

Acordo

Figueiredo, no entanto, descarta tese de anuências, citando resolução nacional contra o expediente. Ele destaca, no entanto, diálogo para que deputados alinhados com a direita deixem a sigla logo no início da janela partidária.

Posses

Alvo de operação policial na eleição de 2024, o suplente Cláudio Lima (Avante) tomou posse ontem como vereador de Fortaleza. A posse dele ocorre após Pedro Matos (Avante) assumir vaga de Dra. Silvana (PL) na Alece.

Em apuração

Lima chegou a ter a prisão decretada em apuração de suposto esquema de "fura fila" de serviços de saúde. A medida foi relaxada e caso segue em inquérito, sem denúncia contra o suplente, que disse ontem "acreditar na Justiça".

Arte

O Iguatemi Bosque recebe, de 26 de junho a 31 de julho, o 7º Render-CE, com exposição de artesãos de técnicas tradicionais cearenses. Neste ano, destaque para a cultura do Aracati, com artesãs da região em evidência.

Foto: FCO FONTENELE Projeto na Câmara que propõe flexibilizar área verde na Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba

Nova área verde na mira

Começou a tramitar na Câmara projeto de Marcel Colares (PDT) que, assim como leis aprovadas no ano passado pela Casa, acaba, na prática, reduzindo uma área verde da cidade. Desta vez, área afetada fica na Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba.

Regularizar

Assim como em outros projetos vetados ou alvo de pedidos de revogação por Evandro Leitão (PT), a ação amplia possibilidade de construções sob justificativa de apenas "adequar" mapas da Prefeitura à situação real da área.

Embate

"Na prática não muda nada ambientalmente, a lei vai só legalizar o que já existe lá. Essa área toda já é construída", diz Marcel. Gabriel Biologia (Psol), no entanto, rejeita a tese e diz que lei afetaria "ZIA da Sabiaguaba inteira".

Horizontais

O MPCE firmou parceria com a Fundação Dom Cabral para capacitar grupos da sociedade civil em projetos, gestão e governança. Ao todo, serão beneficiados 146 gestores de 54 instituições de diversas áreas. /// O Unicef e parceiros lançam nesta sexta-feira, 27, a Aliança pela Vacinação contra o HPV, com ações no Ceará.