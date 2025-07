Guimarães abre mão de auxílio-saúde na Alece

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Deputado José Guimarães

O deputado federal José Guimarães (PT) enviou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), pedindo para ser excluído da lista de beneficiários do auxílio-saúde em R$ 5,2 mil pago mensalmente pelo Legislativo a deputados ativos e aposentados. Em comunicação com assinatura de maio deste ano, o deputado, que é aposentado pela Casa, afirma ter "desistido" de dar prosseguimento ao processo de concessão do auxílio. "Razão pela qual se requer a extinção do mesmo e, consequentemente, seu arquivamento, com o cancelamento do benefício anteriormente concedido", diz o deputado. Procurada pela coluna, a equipe de Guimarães afirmou que a aprovação do benefício teria ocorrido por erro da assessoria do parlamentar.

Parlamentar

Por ser deputado, Guimarães já tem direito a cobertura de saúde e até a indenizações por gastos de saúde pela Câmara dos Deputados. Outros deputados, como Mauro Filho (PSB), e até o senador Cid Gomes (PSB) estão no benefício.

Novo quadro

Com "saída" de Guimarães da lista, panorama geral do auxílio-saúde inclui 52 deputados em exercício – com apenas Renato Roseno (Psol) de fora do benefício – e 33 aposentados. Custo mensal do bônus fica em R$ 443,4 mil.

Alimentação...

O deputado Sargento Reginauro (União) defendeu ontem emenda de sua autoria que anula, na prática, projeto de Renato Roseno (Psol) que proíbe consumo e comercialização de alimentos ultraprocessados em escolas do Ceará.

...Em pauta

O deputado diz ser favorável ao projeto em si, mas defendeu "abrir o debate" para também ouvir a indústria sobre o caso. Ele também questiona possível restrição no controle dos pais sobre a dieta dos filhos.

Data Center

A Prefeitura de Caucaia espera gerar até 15 mil empregos com o processo de instalação do novo Data Center da Casa dos Ventos, avalia o novo secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Machidovel Trigueiro.

Empregos

A projeção leva em conta os dois anos do processo de construção do novo equipamento. Segundo o secretário, projeto tem investimento privado estimado em R$ 50 bilhões e aguarda apenas trâmites de licenciamento.

Foto: José Cruz/Agência Brasil Edinho Silva

Edinho reúne petistas

Cúpula petista do Ceará recebe na próxima sexta-feira, 4, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), para ato de campanha em defesa da candidatura gestor para a presidência nacional do PT. Nome conta com apoio do presidente Lula (PT).

Cúpula

Ato é encabeçado por José Guimarães e contará o ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito Evandro Leitão (PT) e do presidente do PT-CE, Conin Filho, candidato à reeleição.

Vai longe

Depois da agenda pública nesta sexta-feira, às 18h, a expectativa é de que a cúpula petista entre fim de semana adentro finalizando negociações e conversas de olho para a eleição interna do partido. 2026 pode entrar na pauta.

Horizontais

O violonista e compositor Cleivan Paiva celebra 70 anos. Ontem recebeu o título de cidadão do Crato. Hoje a festa é no palco do CCBNB Cariri, em Juazeiro do Norte, às 18h, com entrada franca. Nome histórico da cena cearense Cleivan lançou três discos, além de ser aplaudido por mestres como Hermeto Pascoal e Gilson Peranzzetta.