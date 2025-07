PT faz plenária em Fortaleza com 2026 no horizonte

Foto: Marcelo Camargo / ABR Ex-ministro Edinho Silva

.

A cúpula petista no Ceará recebe nesta sexta-feira, 4, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), para ato de campanha em defesa da candidatura do gestor para a presidência nacional do PT. Nome do presidente Lula (PT) para a disputa, Edinho é apoiado no Ceará pelo deputado José Guimarães (PT), pelo ministro Camilo Santana (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo prefeito Evandro Leitão (PT), todos com presença confirmada em ato marcado para às 18h na sede do partido na Avenida da Universidade. Apesar de o objetivo "oficial" ser voltado para a eleição interna do PT, evento também levanta expectativas pois deve deixar claro qual é o clima do partido para a disputa de 2026 no Ceará. Discursos serão ouvidos com atenção por aliados no Estado.

Chapa

Principal entrave interno do partido hoje é claro: Desde a eleição do ano passado, José Guimarães tem afirmado por diversas vezes que não abre mão de disputar vaga de senador na eleição de 2026 pelo Estado.

Leia mais Guimarães diz estar com "coração quente e cabeça fria" para Senado Sobre o assunto Guimarães diz estar com "coração quente e cabeça fria" para Senado

Concentração

Aliados do PT, como Cid Gomes (PSB), no entanto, têm destacado que o partido já terá a "cabeça" da chapa no próximo ano, com reeleição de Elmano. Vagas de senador, portanto, deveriam ser reservadas para outras siglas.

Sem racha

Defensora de candidaturas não-majoritárias na disputa interna do PT Ceará, Luizianne Lins (PT) minimizou ontem atritos no debate interno do partido. "Sempre fui minoritária", disse, em entrevista ao colega João Paulo Biage.

Formação

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) recebe até 19 de julho inscrições para o curso Novos Talentos, voltado para estudantes de jornalismo a partir do 3º semestre e realizado em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO.

Inscrições

Durante três meses de capacitação, alunos terão aulas teóricas e treinamento prático nas redações do O POVO, com acompanhamento de editores e demais profissionais da empresa. Inscrições em fdr.org.br/novostalentos.

Vila Velha

O Instituto Aço Cearense (IAC) realiza neste sábado, das 8h às 12h, nova edição do IAC Social. Desta vez, recebe a ação o Beco do Céu, no Vila Velha, com manhã de serviços gratuitos e agenda cultural para todas as idades.

Foto: Júlio Caesar Guilherme Theophilo disputou o Governo do Estado, em 2018, e ocupou cargo no governo Bolsonaro

Novo tem candidato ao Senado

O Novo vai lançar o general Guilherme Theophilo, ex-secretário de Segurança de Bolsonaro e candidato ao Governo do Ceará em 2018, como "sucessor" de Eduardo Girão no Senado. Ele é irmão de Estevam Theophilo, um dos acusados na trama golpista.

José Euclides

O Residencial José Euclides, no Jangurussu, recebe na próxima quinta-feira, 11, uma Agência Comunitária de Correios, em marco histórico para conjuntos habitacionais construídos pelo Minha Casa Minha Vida no Brasil.

Modelo

Lançamento da agência, que pode virar base para outras ações semelhantes pelo País, contará com presença do Secretário Nacional das Periferias, Guilherme Simões, e diversas autoridades do Estado e do Município de Fortaleza.

Dia E



O Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand integram neste sábado "dia E" do projeto Ebserh em Ação, focado na realização simultânea de cirurgias, consultas e exames nos 45 hospitais universitários mantidos pelo Governo Federal. No Ceará, serão 390 procedimentos.